Anmeldelse: Sverre Gjørvad - Voi River

Trommeslageren Sverre Gjørvad har vært til stede siden slutten av 90-tallet, men pausene fra jazzrampelyset har vært mange og for lange. Det bekrefter denne utgivelsen.

53 år unge Gjørvad, opprinnelig fra Stathelle i Telemark, men bosatt i Hammerfest nesten så langt nord som vel tenkelig, blei vi først oppmerksom på gjennom band som Dingobats og Storytellers sammen med venner fra jazzlinja i Trondheim.

Seinere har det kommet to skiver under eget navn, «Den lille pytten er et hav» og «Patience for the Little Things», fra rundt 2000 og 2010. Det er med andre ord en slags tiårssyklus mellom hver gang Gjørvad gir lyd fra seg og denne gangen har han samarbeida med tre fine musikanter fra Tromsø.

Med seks egne låter, George Harrisons klassiker «Here Comes the Sun» og ei låt av Geggen Mauno, gir bassist Dag Okstad, gitarist Kristian Olstad, tangentist Herborg Rundberg og Gjørvad oss ei hyggestund med musikk som flyter organisk og dynamisk av gårde.

Om det er roen, den friske lufta og den åpne naturen der nord som har inspirert Gjørvad til å skrive og skape musikk som egner seg for ettertanke vet jeg ikke, men jeg ser på ingen måte bort fra det. Den er uansett egna til at den store ro kan senke seg - det skader sjelden.

Sverre Gjørvad har noe personlig å melde - måtte det ikke ta ti år til neste gang.

