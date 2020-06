Anmeldelse: Swing´it Dixieband - 1923

Det skjer usedvanlig mye i norsk jazz på de fleste nivå og innenfor de fleste sjangre. Det er likevel ikke dagligdags at det dukker opp nye band med unge musikanter innen tradjazzen.

Martin Jarl Velsin på vokal og trompet, Leif Peter Vilhelm Grahn på trombone og vokal, Edvard Bondi Knowles på klarinett, Jonah Hitchens på banjo og vokal, Ole Marius Gaasø på piano, Håvard Mathisen Tanner på bass og Håkon Kvam på trommer, med røtter i Tønsberg, Oppdal, Fredrikstad, Oslo og London, har altså falt i tradjazzgryta og forteller oss med sin debut-EP at de avgjort har skjønt hva dette uttrykket fra 1920-tallet virkelig dreier seg om.

På et knapt kvarter gir de oss fire låter der det aldri er tvil om hvor eneren er for å si det slik. De tar oss med tilbake ca 100 år i jazzhistoria og forteller oss på et sjarmerende og stilsikkert vis hvordan det hele mer eller mindre kom i gang. Her snakker vi livsbejaenhet i beste Gatsby-stil og de sparer ikke på noe som helst - inkludert stråhatter. Noen vil kanskje oppfatte det som en parodi at de tar´n såpass langt, men for meg understreker de egentlig bare at de befinner seg i underholdningsbransjen.

Her synges det på et veldig bra engelsk, musikantene kan horna sine og overdubbing sørger for at ensemblet låter som et lite storband fra tid til annen. Tøft!

Swing´it Dixieband tar både seg sjøl og denne tradisjonen på alvor. Det skal vi være veldig glad for. Og du verden som det swinger!

