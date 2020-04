Anmeldelse: Terese Lien Evenstad - Perceptive

Aldri hørt om Terese Lien Evenstad sier du? Da er vi minst to, men nå er det uansett bare å åpne ørene og alle andre sanser.

Fiolinisten, komponisten og bandlederen Terese Lien Evenstad (28) kommer opprinnelig fra Elverum, men har både studert og slått seg ned i Sverige, nærmere bestemt i Göteborg.

Med sitt andre album under eget navn forteller hun oss med all ønskelig tydelighet at hun fortjener mye oppmerksomhet. I fjor blei hun kåra til «Ung svensk solist 2019» og hun blei også tildelt J:son stipendet av Janne Schaffer. Vi snakker altså om en ung utøver som allerede har gjort seg bemerka der borte hos Carl XVI Gustav og Silvia - nå er det på høy tid at vi her i gamlelandet også får glede av hennes kunst.

Lien Evenstad har sine røtter i den tradisjonelle jazzen, men har på ingen måte noe mot å bryne seg på moderne jazz, nordisk folkemusikk, avant-garde og neo-soul. Hun er med andre ord en åpensinna utøver og her møter hun oss med et repertoar hun stort sett har skrevet sjøl og som blir krydra på vakkert vis til slutt med Carla Bley-klassikeren «Ida Lupino» - også kjent blant mange som tonefølget til Johs. Bergh og Karin Krogs nydelige tekst «Break of Day in Molde».

Brorparten av det svært så melodiske og vakre låtmateralet befinner seg i ballade- eller medium tempo, men Lien Evenstad kvier seg ikke for å dra til heller som for eksempel på åpninsglåta «Crossroads». Det swinger på et herlig og varmt vis av felespillet til sjefen og når hun så har omgitt seg med et ypperlig lag bestående av den framifrå trommeslageren Peter Danemo, Alexander Ivarsson på klarinett og bassklarinett, Arvid Jullander på bass og islandske Anna Gréta Sigurðardóttir - datter av den eminente saksofonisten Sigurður Flosason - på piano, så har hun makta å skape et bandsound som er både personlig og tiltalende.

Terese Lien Evenstad har altså «gjemt» seg for oss her vest for Strömstad og Svinesund i alt for stor grad fram til nå. Med «Perceptive» som flott visittkort er det bare å åpne opp ører, hjerter og klubbdører når sånt er mulig igjen.

