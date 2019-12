Anmeldelse: Terraza Big Band - «One Day Wonder»

Det er ikke overraskende at det er i den aller største smeltedigelen av alle, New York, at mye av det mest spennende i jazzen skjer. Terazza Big Band er nok et eksempel på det.

I 2015 fant kameratene Edward Perez og Michael Thomas, som møtte hverandre som studenter i Boston og som flytta sammen til New York, at de ville teste ut sine storbandideer på noen av de beste musikantene i The Big Apple. Testen blei så vellykka at de fant et «hjem» for bandet, klubben Terraza 7 i bydel Queens.

Den første torsdagen i måneden siden den gang, det vil si rundt 40 torsdager, har bandet hatt mer eller mindre åpne øvelser på den intime klubben og at det har blitt et samspilt kvalitetsband hersker det liten tvil om.

Bassist Perez og alt- og sopransaksofonist og fløytist Thomas har skrevet fire låter hver og så har tenorsaksofonist Troy Roberts, som vi kjenner fra Joey DeFrancescos trio, skrevet ei låt. Thomas har den genuine storbandtradisjonen på plass. Det har Perez også, men han sørger i tillegg for en hel del latinsk krydder. Til sammen har de to greid å skape et storbandsound i forlengelsen av blant andre Thad Jones/Mel Lewis Big Band som de har all grunn til å være stolte av.

Når bandet består av noen av New Yorks ledende instrumentalister som tenoristene Roberts og John Ellis, trombonisten John Fedchock og pianisten Luis Perdomo og blir leda av den japanske storbandlederen Miho Hazama, som nylig har tatt over som sjef for Danmark Radios Big Band, så har debutskiva til Terraza Big Band blitt noe av det beste jeg har hørt på storbandfronten på svært lang tid. Du verden som det swinger og groover!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.