Anmeldelse: The Chick Corea + Steve Gadd Band - «Chinese Butterfly»

Chick Corea og Steve Gadd sammen. En drøm for svært mange musikkelskere og nå har det altså skjedd.

Tangentmaestro i ultraklassen, Chick Corea (78), og verdens mest groovete trommeslager, Steve Gadd (74), har i flere tiår vært trendsettere for hva som skulle komme til å skje på jazzfronten og tilliggende herligheter.

Det at de to skulle komme sammen igjen har jo vært av typen våt drøm for mange, spesielt de som husker tilbake til det magiske samspillet mellom de to på «My Spanish Heart» fra 1976.

Siden den gang har de to vært travelt opptatt på hver sine kanter kan man trygt si og statusen de har tilegna seg og bekrefta igjen og igjen, er av sorten voldsom og noe så vanvittig velfortjent. Vi snakker enkelt og greit om to av verdens ledende musikanter uansett sjanger.

For et par-tre år siden fant de to vennene ut at det hadde vært moro å komme sammen igjen for å jamme og for å sjekke ut om magien fortsatt var der. Og om den var!!

Corea fant like godt ut at han kunne skrive noen nye låter å jamme på også og så inviterte de med seg noen gamle og noen nye musikanter fra øverste til å leke seg sammen med.

Med Lionel Loueke fra det lille landet Benin i Afrika på gitar og stemme, Carlitos Del Puerto fra Cuba på basser, Luisito Quintero fra Venezuela på perkusjon og Steve Wilson på saksofon og fløyte samt Philip Bailey på vokal på «Return to Forever», er det ikke det minste overraskende at det blei en melodisk rytmefest av de sjeldne.

Det er altså godt over 40 år siden Corea og Gadd satte standarden. De fant kjapt ut alt fortsatt var på plass og de bestemte seg like godt for at de både måtte lage plate og dra på turné.

Nå er det ei stund siden «Chinese Butterfly» kom ut, men den kom altså ikke min vei før nå. Det gjør absolutt ingen verdens ting - dette er nemlig tidløs og urgroovy fusionmusikk fra de aller beste. Du verden så hipt dette låter og heldigvis så blei det også en dobbelt-cd.

