Anmeldelse: The Great Escapists

«The Great Escapists» er en fantastisk idé, men ikke hva du forventer.

«Top Gear» og «Mythbusters» var to av de mest populære, elskede og vellykkede TV-seriene på begynnelsen av 2000-tallet.

Og nå har to av de største stjernene funnet sammen i et forsøk på å forene suksessen i et nytt konsept.

Strandet på en stillehavsøy

Premisset er enkelt: Richard Hammond og Tori Belleci – begge kjent som noe ulykkesutsatte humorister i hver av sine show – er strandet på en øde øy i Stillehavet. Her må de bruke det de har tilgjengelig fra sin ødelagte båt til å overleve og komme seg bort.

Begge stjernene sitter på betydelig, ekte ingeniørkunnskap, så muligheten for interessante løsninger er store.

Før jeg så serien trodde jeg dette skulle bli en krysning av «Mythbusters», «Naked and Afraid» og det klassiske «Scrapheap Challenge» som i årevis gikk på Discovery Channel.

Resultatet er derimot noe ganske annet:

«The Great Escapists» er en nøye regissert mockumentary. Det blander de villeste påfunnene til «Top Gear», litt sitcom, slapstick, en dose av ideen i «Scrapheap Challenge» om å bruke det man finner til noe annet, øyeblikk av interessant praktisk kunnskap, to promille fysikk, en halv promille historieleksjon - iblandet en dose av Snipp og Snapps julepynt-krig.

Denne spesielle sjangerblandingen gjør at man først etter et par episoder får skikkelig tak på hva man egentlig ser på.

Og det du ser på er uforbeholden underholdning for ungdom og nostalgiske voksne.

To venner på ferie

Showet er bygget opp rundt at de to forteller om sitt eventyr i et avhørsrom med politiet etter at de er blitt reddet, der begge er godt over middels opptatt av at de er nettopp kjente TV-fjes.

Disse sekvensene fungerer mest som et alternativ til dubbing, for i showet gjør man aldri noe forsøk på å bygge opp en ekte følelse av at dette faktisk skjer. Det er aldri noen spenning i om de kommer til å bli spist av krokodiller, om de vil sulte eller om de vil nå sine mål.

Ikke er det noen elementer av faktisk forsøke å overleve i naturen. Vann og mat har de åpenbart ubegrenset av.

I stedet føles det mer som to kjente fjes som har reist på ferie til en øde øy med ubegrenset ressurser til å finne på de villeste påfunnene.

De lager alt fra en automatisk fiskemaskin, en stridsvogn, via dampdreven båt – til helikopter.

En får se hvordan romerne bygget sitt mektige våpen ballista, hvordan man kan bruke frukt til å lade mobiltelefonen – og de grunnleggende prinsippene bak blant annet en dampmaskin, raketter, elektrolyse og gyrokopter.

Dessverre er det et påfallende fravær av «Mythbusters». Du får aldri se noe av hvordan ting faktisk gjøres. Alt går fra idé til ferdig produkt på 20 sekunder. Litt av årsaken er at de aldri lager mye av det som vist frem. De lager selvsagt ikke helikopterblader av bølgeplast og fyrverkeri av urin.

Både Hammond og Belleci er naturlig morsomme og karismatiske typer. Innimellom lykkes de veldig godt med å være morsomme. Men siden dette åpenbart er planlagt ned til minste detalj, blir det aldri spontant. Og manuset blir tidvis veldig banalt.

Grei underholdning, men leverer ikke til forhåpningene

Etter at man kommer seg forbi første episode som er ganske treg, sitter man igjen med fem episoder med underholdning som ikke utfordrer tenkeorganet og enkelt kan slukes i ett jafs. Tar man det som det er, er det ganske fornøyelig.

Men det er vanskelig å slippe tanken om at det hadde vært mye morsommere å se de to forsøke seg på å faktisk få til noe, fremfor å være komikere som later som om de får til noe.

The Great Escapists er tilgjengelig på Amazon Prime.

