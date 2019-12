Anmeldelse: The Tronosonic Experience: «II: The Big Blow»

The Tronosonic Experience fra Kristiansand er ute med sitt andre visittkort. Vi snakker heftige saker der rock og jazz går opp i en egen enhet.

Det er vel to år siden jeg stifta bekjentskap med The Tronosonic Experience første gang med utgivelsen under samme navn. Vennegjengen med bakgrunn fra jazzutdanninga i Kristiansand debuterte med heftige saker i et tøft grenseland der progrock og frijazz var viktige elementer.

Nå har tenorsaksofonist Ole Jørgen Brandal, trommeslager og perkusjonist Jan Inge «Jango» Nilsen - som har overtatt for Ivar Loe Bjørnstad, gitarist, elektroniker og diverse annet Øyvind Nypan og bassist, lapsteelgitarist og elektroniker Per Harald Ottesen - som også står for mesteparten av låtene - tatt turen i studio nok en gang og gir oss mer av den samme herligheten.

Jeg nevnte proghelter som Colosseum og King Crimson ved det første møtet og det er absolutt ingen grunn til ikke å referere til dem nå også. Kvartetten er åpenbart enda mer samspilt enn på debutskiva og det som låt tøft den gangen, låter enda tøffere nå.

Jazzimpulsene er sjølsagt også tydelig på plass og at Brandal har hørt på både Albert Ayler og Kjetil Møster, tviler jeg ikke et sekund på. Både solistisk og ikke minst kollektivt låter The Tronosonic Experience veldig bra og det er et musikalsk uttrykk som er relativt uvanlig her på bjerget vi blir servert. Tøft!

