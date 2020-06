Anmeldelse: Thom Yorke, Flea, Wynton Marsalis - Motherless Manhattan

Wynton Marsalis, Thom Yorke og Flea som skapere av lydsporet til en film? Den vil i alle fall jeg se. Musikken er uansett framifrå.

I fjor hadde krim-noir-filmen «Motherless Manhattan» med Edward Norton som regissør verdenspremiere. Om den har nådd våre strender vet jeg faktisk ikke, men dukker muligheten opp skal jeg definitivt sjekke den ut. Bruce Willis, Alec Baldwin og Willem Dafoe spiller sentrale roller, noe som skulle borge for kvalitet på den fronten også.

Da klarsignalet blei gitt for filmen, ønska den svært så musikkinteresserte Norton å knytte til seg musikk-krefter som han både var venner med og beundra heftig. Han innså at det kunne være vanskelig, men tok likevel sjansen.

Først tok han kontakt med Radiohead-sjefen Thom Yorke med ønske om at han skulle skrive en trist ballade. Du verden som han fikk det med låta «Daily Battles»! Den er intet mindre enn vidunderlig vakker og ikke minst sterk. Med seg fikk Yorke Red Hot Chili Peppers-bassisten Flea som også spiller litt trompet.

Wynton Marsalis og kremlaget hans på premierefesten.

Settingen for filmen er lagt til 1957 og neste på ønskelista til Norton var Wynton Marsalis. Årsaken var garantert at Marsalis er den anno i dag som kanskje har tatt best vare på tradisjonen fra den gang og sammen med Joe Farnsworth (trommer), Russell Hall (bass), Willie Jones III (trommer), Ted Nash (alt-, tenor og sopransaksofon), Philip Norris (bass), Isaiah J. Thompson (piano) og Jerry Weldon (tenorsaksofon) så gir trompetsjef Marsalis oss Monk-, Mingus- og Dameron-låter av ypperste kvalitet. I tillegg inneholder også soundtracket «Relaxing with Lee» med blant andre Charlie Parker, Dizzy Gillespie og Thelonious Monk og «´Round About Midnight» med vokalisten Babs Gonzales. Som en ekstra musikalsk presang får vi også ei Marsalis & Co-tolkning av Yorke-låta «Daily Battles».

Om musikken står på egne bein? Noe så voldsomt. Til filmen kommer vår vei, så er det mye å glede seg over her - mange ganger.

