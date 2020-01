Anmeldelse: Thomas Dahl & Court - «Quilter»

Hadde gitaristen Thomas T Dahl bodd der oppmerksomheten er størst - det være seg Oslo eller New York for eksempel - hadde han vært stor stjerne. Han bor i landet Bergen og da er dessverre veien litt lenger.

Thomas T Dahl (46) kommer opprinnelig fra Skudeneshavn ved Haugesund. Etter noen gode år ved jazzlinja i Trondheim, bar veien tilbake til Vestlandet og Bergen. Der underviser Dahl nå ved Grieg-akademiet samtidig som han både er en ettertrakta sidemann og etter hvert også leder av egne prosjekt og band.

Med bandet Court, som består av den nederlandske pianisten Harmen Fraanje, som mange kjenner her hjemme blant annnet fra samarbeid med Mats Eilertsen der også Dahl er en viktig bidragsyter, trommeslager Håkon Mjåset Johansen og bassist Magne Thormodsæter, står Dahl nå fram med et band og en musikk som bør gi han masse opperksomhet både her hjemme og langt utenfor Harald og Sonjas grenser.

Det skulle altså ta sin tid før Dahl tok bladet fra munnen og viste seg fram med sitt eget band og sin egen musikk. Med beviset i høyttalerne vil jeg mene alt for lang tid.

Med sitt strålende og uhyre empatiske band, gir Dahl oss åtte originalkomposisjoner som forteller oss om en svært spennende komponist både rytmisk og melodisk. De som husker tilbake til Paul Motians Electric Bebop Band og seinere hans danske gitarist Jakob Bros band og musikk, vil finne både referanser og mye å glede seg over her. Samtidig er Dahl en original som absolutt har satt sitt eget bumerke på alt på «Quilter».

Thomas T (uten punktum visstnok) Dahl har spilt ei viktig siderolle i en rekke sammenhenger opp gjennom åra. Nå viser han seg fram på et forbilledlig vis som sjef også. Det var så avgjort på høy tid.

