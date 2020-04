Anmeldelse: Three Reisses - Heavy Wood

OnklP og De Fjerne Slektningene er jo bare en bandkonstruksjon, men dette møtet mellom Georg Reiss og hans to amerikanske søskenbarn er av det ekte slaget. Tøff og høyst overraskende musikk har det også blitt av det.

Da den langt framskredne treblåseren og og i stor grad tradjazzmusikanten Georg Reiss (63) fra Oslo møtte sine amerikanske søskenbarn David og Kai Reiss i studioet til sistnevnte i Los Angeles i 2017, hadde de tre ikke sett hverandre siden de var barn.

De amerikanske gutta er sønn av Oscar Georg Reiss som leda storband i Oslo før krigen og som seinere utvandra til USA. Deres felles oldefar, Georg Michael Døderlein Reiss, var den første som tok doktorgrad i musikk i Norge, så de musikalske røttene er både solide og lange.

Georg er jo en svært anerkjent musikant stort sett i den mer tradisjonelle jazzgata samt klezmer og sigøynermusikk her hjemme, mens brødrene David og Kai har jobba med rock og jazzrock over there. David spiller gitar, mens Kai trakterer bass, trommer og gitar. Tre dager i studio i LA førte til et slektsstevne av sjeldent kaliber og de fleste som kjenner til Georg Reiss her hjemme vil nok bli ganske så overraska.

De tre gir oss sju låter som alle har bidratt til på komponistsida og vi blir servert uforfalska og tøff jazzrock med klarinett som det melodiførende instrumentet. Ikke hverdagsvare kan man trygt si, men det låter definitivt tøft og annerledes. Her snakker om tre søskenbarn som har funnet hverandre etter store deler av et liv på hver sine kontinentet, men etter kun kort tid sammen hadde de etablert et musikalsk språk de tydeligvis stortrives med.

»Heavy Wood» har blitt både overraskende, tøft, annerledes, groovy og morsomt. Hvis mulig hadde det vært show å høre Three Reisses live en gang - i mellomtida er «Heavy Wood» ei svært god erstatning.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.