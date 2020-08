Anmeldelse: Tom Egeland - Kongen

Han trenger det jo egentlig ikke - å bekrefte statusen sin som krimforfatter på øverste hylle, mener jeg. Likevel gjør han det hver gang Tom Egeland og nå med en roman fra Oslos finansmiljø som ikke slipper deg før du har kommet til side 432.

Helt siden Egeland lanserte Bjørn Beltø-serien i 2001, og til sammen gitt oss åtte bøker med arkeologen i hovedrolla, har Egeland plassert seg helt der oppe. Plot, persongalleri, originalitet, språk - dette og mer til sørger alltid for at Egeland er en kvalitetsgarantist.

De to seineste bøkene hans har vært frittstående thrillere som ikke har det minste med Beltø å gjøre. Fjorårets «Falken» foregikk i all hovedsak på trikken i Oslo og «Kongen» har også hovedstaden i stor grad som geografisk setting.

Egeland tar oss med inn i et miljø der penger er det aller viktigste. Penger og makt. Noen i finansmiljøet, i alle fall det miljøet Egeland tegner opp for oss, er tydeligvis villig til å gjøre hva som helst for å «vinne». Både kona og dattera til den ustyrtelig rike, men samtidig vaklende Christian Collett Archer blir kidnappa og med sitt presise språk, sin enorme fantasi og sin alltid like solide research, sørger Egeland for at en rekke mer eller mindre mørke miljøer blir dratt inn i storyen.

I mine øyne er alt like troverdig - dette kunne (u)gjerne skjedd i virkeligheten også i en verden der grådighet og mangelen på empati er rådende. Egeland skriver nok en gang på et vis som gjør at han bringer inn noe nytt og vektig i hvert eneste kapittel - når du får en type følelse av at du er på sporet, så sørger Egeland på et naturlig vis for å bringe inn nye elementer som tar det hele i ei ny retning.

Tom Egeland er av typen forfatter som jeg bare vet leverer kvalitet hver eneste gang. Hans produktivitet er også imponerende: hvert år gir han oss nytt påfyll på det samme høye nivået. «Kongen» er på ingen måte noe unntak - Krimkongen Tom har gjort det igjen.

PS For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg har jobba i samme mediebedrift som Egeland i mange år.