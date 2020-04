Anmeldelse: Tore Johansen - Sang - Roger Johansen - Straight Ahead

Roger og Tore Johansen er musikalske brødre, på alle slags vis, fra Bodø som her hver for seg bekrefter det nok en gang.

Hva som befant seg i frokostblandinga til familien Johansen på Tverlandet utenfor Bodø, hadde vært interessant å få innsyn i. Noe musikalsk må det uansett ha vært i muslien for både storebror Roger (47), en framifrå trommeslager, og Tore (42), en trompeter på svært høy hylle, har nå i flere tiår fortalt oss at de har noe eget å melde. Heldigvis fortsetter de med det.

Vi begynner like godt med minstebror Tore. Han har alltid likt å skrive sanger og her kommer noen av dem. Tekstene er skrevet av ikoner som Tor Jonsson, Knut Hamsun, Robert Frost oversatt av Johansen, Tomas Tranströmer oversatt av Jan Erik Vold, Inger Hagerup og Rupert Brooke oversatt av Trygve Valøy. Johansen har skrevet all musikken, blant annet to instrumentaler inkludert «Elegi for Egil», dedikert til Egil Kapstad.

Uten unntak er musikken Johansen har skrevet slik at den løfter fram teksten - den får tid, luft og rom til å leve slik den skal og bør. Musikken er nedpå, melodiøs og nesten sjølsagt i balladeform.

Til å være med å tolke dette vakre materialet har Johansen invitert med seg bassist Johannes Eick - du verden så flott å ha han tilbake i manesjen -, vokalisten Eva Bjerga Haugen - hvorfor blant andre Ketil Bjørnstad og Tom S. Lund stadig spør om hennes bidrag får vi nye eksempler på her, Vigleik Storaas, Kapstads arvtaker på piano her hjemme, og Tor Yttredal på sopran- og tenorsaksofon. Ingen trommer med andre ord og det trengs da heller ikke her. Vi snakker om musikalsk lyrikk og Tore Johansen er en mester i faget.

Hans Backenroth, Magne Arnesen og Roger Johansen gjør det de liker aller best.

Bror Roger, som med sine fem bonusår på baken, har sikkert vært en viktig inspirasjonskilde for Tore. Både under eget navn i diverse andre konstellasjoner har han vist oss hvilken hardtswingende og stilsikker trommeslager han er og nok en gang bekrefter han altså det.

På sett og vis har det ikke vært stuereint å spille standardstoff rett frem her til lands, men det er akkurat det Roger liker aller best og her gjør han det og du verden så bra han gjør det.

Med et repertoar bestående av låter som «I´m Old Fashioned», «Falling in Love with Love», «Felicidad» og «Beautiful Love», en Halvard Kausland-låt samt en av trioens pianist, usedvanlig smakfulle Magne Arnesen, blir vi tatt med på ei vakker, stilsikker og tidløs trioreise. En dannelsesreise rett og slett.

Mye av æra for det skal så avgjort den geniune svenske bassisten Hans Backenroth også ha. For et buespill, for en time, for en groove det er i spillet hans.

Roger Johansen lefler ikke. Han gjør det han skal på sitt personlige vis i musikkens tjeneste og det swinger og groover fra første til siste takt. Vi snakker Jazzmusikant med stor J. Herlig!

Det er bare å slå fast nok en gang at frokostblandinga på Tverlandet var av aller beste merke - uansett hva det var i den.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

Tore Johansen Sang Inner Ear/Musikkoperatørene