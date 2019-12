Anmeldelse: Trond Kallevåg Hansen - «Bedehus & Hawaii»

Da gitaristen og komponisten Trond Kallevåg Hansen og hans trio debuterte med «Se meg en annen dag» for vel to år siden, skjønte man raskt at her var det ei ny stemme det skulle bli spennende å følge videre.

Trond Kallevåg Hansen (31) kommer opprinnelig fra Haugesund og har studert en rekke steder, men det store grunnlaget blei nok lagt ved jazzutdanninga i Stavanger. Uansett så har Kallevåg Hansen kommet svært langt i å utvikle si egen stemme, noe alle musikanter med ambisjoner veldig gjerne vil. I 2018 fikk han i oppdrag å lage et bestillingsverk av Sildajazz i hjembyen Haugesund. Med den kulturelle og historiske bakgrunnen som finnes på og rundt Haugalandet var det ikke så merkelig at bedehus-kulturen blei en del av tankegodset. Når så Kallevåg Hansen er inspirert av musikk både fra Junaiten - americana - og sydligere breddegrader som Indonesia, Polynesia og Hawaii - så lå det i korta at den musikalske miksen kunne bli både original og spennende. Trond Kallevåg Hansen i sentrum for sitt originale og flotte band. Ideene og musikken er én ting. Det å finne den retta besetninga til å gi den liv er noe annet. Det har også Kallevåg Hansen fått til ved å ta med seg sin faste trio med Ivar Myrset Asheim på trommer og perkusjon og Alexander Hoholm på bass og så invitert med universalgeniet Geir Sundstøl på gitar, pedal steel, marxophone, optigan og xylophone (bare en brøkdel av instrumentparken til Sundstøl) og det nye, store stjerneskuddet på fiolin, Adrian Løseth Waade. I en musikalsk verden som har henta inspirasjon fra både Ry Cooder, Bill Frisell, Geir Sundstøl og en rekke andre kilder, har Kallevåg Hansen på et stille, reflekterende, innsmigrende og fascinerende vis skapt et univers som er fullstendig hans eget. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Trond Kallevåg Hansen Bedehus & Hawaii Hubro/Musikkoperatørene

