Anmeldelse: Tropos - Axioms//75 AB

Det finnes svært mange forskjellige planter i jazzhagen. Den det amerikanske bandet Tropos gir oss er av det uhyre sjeldne, men absolutt spennende slaget.

Opp med hånda dere som kjenner til trommeslageren og perkusjonisten Mario Layne Fabrizio, pianisten Phillip Golub, bassisten Zachary Lavine, saksofonisten Raef Sengupta og vokalisten Laila Smith. Det var ikke mange hender å se der nei. Det er heller ikke så merkelig. Vi snakker nemlig om en gjeng som møttes som studenter på New England Conservatory i Boston og som danna bandet Tropos i 2018.

Nå er de ferdig utdanna - formelt sett i alle fall - og er spredd for alle vinder. Til tross for det har de holdt bandet i gang og årsaken er utvilsomt den felles fascinasjonen for musikken til den høyst originale komponisten, saksofonisten, pedagogen og musikkfilosofen Anthony Braxton.

For et par måneder siden runda Braxton 75 og Tropos mente at det var ei flott anledning til å hylle inspirasjonskilden. Det er ikke vanskelig å si seg enig i det; både fordi Braxton er en kompromissløs original og fordi det er svært sjelden at hans musikk blir løfta frem.

Braxtons univers befinner seg i skjæringspunktet mellom fri improvisasjon, samtidsmusikk og jazz. Der stortrives også disse fem relativt unge musikantene og de har tatt seg store friheter, noe jeg er helt sikker på at Braxton ikke har det minste mot, med forbildets musikk. I tillegg består skiva av flere originalkomposisjoner også - alt i Braxtons ånd. Dette swinger ikke på tradisjonelt vis og det er ikke nødvendigvis så enkelt å komme under huden på uttrykket heller, men hvorfor i all verden skal alt være så forbanna enkelt da? Her er det bare å la seg utfordre og man kan faktisk stå i fare for å bli en smule rikere i etterkant.

Tropos består av fem meget spennende individualister, men det er likevel kollektivet, humoren og interaksjonen som fascinerer aller mest. Tropos gir oss, som Anthony Braxton, noe helt eget.

