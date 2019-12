Anmeldelse: Typical Sisters - «Hungry Ghost»

Den amerikanske trioen Typical Sisters gir oss gitarbasert musikk det er svært lett å bli fascinert av.

Trommeslageren Matt Carroll er bosatt i København, bassisten Clark Sommers i Chicago og gitaristen Gregory Uhlmann i Los Angeles. Det hindrer dem på ingen måte i å skape varm, tøff og spennende musikk.

De tre møttes i Chicago for ti år siden der studenten Uhlmann inviterte med seg sin venn Carroll, som da studerte i Miami, til å jamme med den noe eldre og mer etablerte Sommers. Kjemien viste seg å være der fra første takt og Sommers, som vi fikk oppleve rundt om i kongeriket for kort tid siden sammen med vokalisten Kurt Elling, mente at det det nesten fløt av seg sjøl. Carroll flytta deretter også til Chicago.

Sjøl om veiene deres har ført de tre langt fra hverandre, så er det åpenbart fortsatt lite feil med kjemien. På trioens andre cd-utgivelse får vi høre musikk alle har bidratt til å skape - alle har komponert.

Det hevdes at det finnes spor av det melodiske fra rocken og folk, samspillet fra jazzen og produksjonselementer fra eksperimentell musikk og fra DJ-kulturen. Jeg ser ingen grunn til å protestere på noe av dette og når gitarhelter som Bill Frisell, Marc Ribot og danske Jakob Bro sammen med kultband som Can og Tortoise, Miles-universet fra «In a Silent Way», 70-talls ECM-muskk pluss litt Ennio Morricone og Ry Cooder, så er det det kanskje mulig å regne ut hvilken musikalsk gryte Typical Sisters har havna opp i.

Det er et melodisk, vakkert, av og til lett, men også tyngre landskap vi blir invitert inn i. Det er lett å høre at de tre har spilt mye sammen og at de trives i hverandres selskap. Ingen av de tre har det minste behov for å søke mer rampelys enn de to andre - her er det kollektivet Typical Sisters som gjelder, men samtidig med mer enn nok plass for alle tre til å vise hva de står for.

Typical Sisters har vist å være et særdeles hyggelig nytt bekjentskap.

