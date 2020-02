Anmeldelse: Vassvik - Gákti

Torgeir Vassvik er en samisk artist som tar vare på tradisjonen. Samtidig flytter han den til nye, spennende steder.

Torgeir Vassvik (57), fra Gamvik i Finnmark, er en komponist, joiker, gitarist, munnharpist, perkusjonist, elektroniker og mye annet, som heldigvis ikke nekter verken seg sjøl eller oss noe som helst i sin søken etter et originalt og spennende uttrykk.

Jeg har hatt gleden av å oppleve Vassvik på en av hans to forrige plater. Derfor overrasker det ikke at det er en høyst personlig utøver som møter oss nok en gang med «Gákti» - det samiske navnet på den vakre kofta de ofte bruker både til arbeid og fest.

Mari Boine var den som åpna døra på vidt gap for oss som lyttere, men også for andre samiske artister. Samisk musikk og joik kunne være så mye mer enn det vi trodde fram til Boine virkelig viste oss veien.

Vassvik er en av mange som har latt seg inspirere av både Boine og uendelig mange sjangre. I musikken hans nå finner vi spor av rock, blues, impro, folkemusikk og garantert en hel del annet også.

Sammen med to av de heteste gutta i den norske folkemusikkverdenen akkurat nå, brødrene Hans P. og Rasmus Kjorstad og ikke minst lyddesigner Audun Strype, har sjefen laga bandet Vassvik og jeg skjønner godt at festivaler som Roskilde, med et åpent og sultent publikum, digger det Vassvik skaper. Grunnene er at det er tøft, annerledes og sjangersprengende.

