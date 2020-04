Anmeldelse: Viktor Skokic Sextett - Basement Music

Jazzland Recordings er i mine ører et særdeles spennende og oppegående plateselskap. Eierne og driverne Sten Nilsen og Jens Christian Bugge Wesseltoft har sjølsagt konsentrert seg i stor grad om norsk musikk, men med sine åpne ører er de klar for kvalitet fra andre steder også. Svenske Viktor Skokic Sextett hører avgjort hjemme i den kategorien.

Sjøl om bassisten, komponisten og bandlederen Viktor Skokic (37) har spilt med en rekke av broderfolkets jazzstorheter, så har han i alt for stor grad greid å passere under min radar. Det er det jo bare jeg som har fått lide under, i stillhet må vite, men med Skokic sin debut under eget navn så har det heldigvis blitt en orden på det.

Skokic, som i tillegg til å være en særdeles langt framskreden bassist og komponist også er matematiker og statistiker på Sahlgrenska sjukehus i Stockholm, har samla noen av Carl XVI Gustav og Silvias aller beste menn i sin sekstett: Thomas Backman på bassklarinett og altsaksofon, Rasmus Borg på piano, Christopher Cantillo på trommer, Alberto Pinton på klarinetter, fløyte og barytonsaksofon og Emil Strandberg på trompet. Noen av disse, som Cantillo, Pinton og Strandberg kjenner jeg godt fra før og alle er kvalitetsgarantister i utgangspunktet, og resten føyer seg elegant inn på det samme nivået.

Skokic har skrevet spennende, unik, skakk og annerledes musikk som han har fått med seg de fem andre til å skape ekskursjoner av i et landskap inspirert av blant andre Jan Johansson og Olivier Messiaen. Jeg mener også å høre spor av både Carla Bley og Thelonious Monk samt fra Balkan der Skokic har solide røtter.

Vi får møte seks musikanter som åpenbart stortrives med å utfordre både hverandre, seg sjøl og oss og som solistisk holder veldig høyt nivå.

Alt henger sammen med alt sa landsmoder Gro Harlem Brundtland for noen år siden. Det kan vi vel si i dette tilfellet også. Skokic er ikke den eneste bassisten i Sverige med røtter øst i Europa. Georg Riedel kom i sin tid fra gamle Tsjekkoslovakia og du verden som han har satt spor. Nå kan Viktor Skokic være neste mann i den rekka og for sikkerhets skyld er han samboer med den strålende sangerinna Sarah Riedel. Det deles ikke ut premie for å tippe hvem hun er datter av.

