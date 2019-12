Anmeldelse: Viktor Wilhelmsen - «Knip igjen øyan»

Viktor Wilhelmsen er en musikant jeg har hørt om, men hørt lite av. «Knip igjen øyan» forteller meg at jeg trolig har gått glipp av mye.

Viktor Wilhelmsen (34) fra Kistrand i Finnmark har hatt en noe utradisjonell vei frem til der han er i dag. Det er en av årsakene til han er spennende å følge både som gitarist, vokalist og låtskriver.

Når du er født og oppvokst i Kistrand, ei lita bygd der han var en av cirka 20 innbyggere, så er det vel en viss mulighet for at fritidstilbuda ikke sto i kø. For Wilhelmsen blei gitaren «redninga» og det er en hel del som tyder på at han brukte mye tid sammen med seksstrengeren.

Turen gikk etter hvert sørover til Trondheim og den berømte jazzlinja. Jeg tviler ikke et sekund på at Wilhelmsen fikk mye inspirasjon i løpet av åra han tilbrakte der, men det er likevel langt fra noen jazzmusiker vi møter på «Knip igjen øyan».

Etter først en EP og siden to full-lengdere, i alle hovedsak med tekster på engelsk hvis jeg har skjønt det rett, så møter Wilhelmsen oss her med tekster på sitt eget morsmål - finnmarksk - og med låter som henter sin inspirasjon fra både americana og ørkenblues. Jeg tror nok Wilhelmsen har hørt et kvarter eller to på Ali Farka Touré for å si det sånn og det er jo absolutt ikke noe å skjemmes over.

Wilhelmsen er en flott sanger med et høyst personlig uttrykk og når han så har skrevet tekster som handler om noe - både det store LIVET og det personlige, uten å bli privat - så er det vel verdt å være med han på ferden. Lyrikeren utmerker seg ofte og låtskrivere som henter frem formuleringer og bilder som «Knuste drømma hølje ned» og «midt i mellom det som va og neste trappetrinn», synes jeg man skal låne øre til - ofte og gjerne.

Wilhelmsen er en strålende gitarist og når han så omgir seg med Bjørn Ola Ramfjord Johansen på orgel, Kenneth Kapstad på trommer og Mattis Kleppen på bass, så har Wilhelmsen og musikken hans fått akkurat det reisefølget den fortjener.

Viktor Wilhelmsen er og har ei stemme som fortjener mye og god oppmerksomhet og jeg er svært glad for at våre veier endelig har krysset hverandre. Knip gjerne igjen øyan, men åpne for Guds skyld opp øran.

