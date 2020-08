Anmeldelse: Vivian Buczek - A Woman´s Voice

Svenske Vivian Buczek har i stadig større grad fortalt oss at hun har noe viktig å melde. Med «A Woman´s Voice» tar hun nok et viktig steg i retning seg sjøl.

For fire år siden fikk jeg stifte bekjentskap med Vivian Buczek (42) for første gang. På plata «Songs of Our Lives» møtte hun oss sammen med en kvartett med trompeteren Peter Asplund i spissen. Det tok ikke lang å skjønne at i henne hadde svenskene fått fram en ny vokalist som fulgte i Monica Zetterlunds fotspor på et flott og inderlig vis.

Med «A Woman´s Voice» kommer det en strålende bekreftelse på at Buczek, med solide polske røtter der begge foreldrene er musikanter, hele tida tar nye steg. Nå møter vi henne i et nytt format, nemlig sammen med et av Nordens aller beste storband, Norrbotten Big Band. Til å ta seg av pianospillet, arrangeringa og dirigeringa har hun med seg Martin Sjöstedt og dette er deres tredje platesamarbeid.

Med et repertoar hun har henta fra helter og inspirasjonskilder som Ella Fitzgerald, Nina Simone, Abbey Lincoln, Carmen McRae, Wayne Shorter, Sarah Vaughan, Shirley Horn og sjølsagt Monica Zetterlund, synger hun seg på et vis gjennom sitt liv med et solid kvinneperspektiv. Hun «snakker» om stegene hun har tatt fra jente til kvinne, hun skuer bakover og ser samtidig fremover. Hun har funnet sin plass og hun tør å gå sin egen vei.

Det gjør Buczek med ei varm, sensuell og sterk stemme som bærer dette materialet på et ypperlig vis. Det swinger av henne, storbandet kler henne og med solister som saksofonistene Håkan Broström og Robert Nordmark, flygelhornisten Dan Johansson og maestro Sjöstedt, så låter dette som en million dollar.

Lincolns «Throw it Away», Shorters «Infant Eyes», Bruno Martinos nydelige «Estate» med Hasse Alfredsons fantastiske svenske tekst, «I morron», «Here´s to Life», «Yesterdays» og Randy Newmans ikoniske «I Think It´s Gonna Rain Today» - de to siste gjort i liverversjoner, er fantastiske utgangspunkt for dette flotte visittkortet fra Vivian Buczek - en vokalist med hele den moderne jazztradisjonen inne og som samtidig har makta å sette sitt eget høyst personlige bumerke på det hele.

