Anmeldelse: Walkin' Shoes: «Broren»Coolt fra vest

Stavanger er så mye mer enn oljå. Kvartetten Walkin´ Shoes forteller oss at det swinger på et inderlig vis der også.

Det skjer mangt og mye rundt omkring i fedrelandet - også på jazzfronten. Coolkvartetten Walkin´ Shoes, bestående av trommeslageren Einar Arnøy, bassisten Øystein Eldøy, barytonsaksofonisten Olav Hauso og trompeteren og pianisten Jostein Hetland, er et godt eksempel på det der de hygger seg - og oss - med et djupdykk ned i et musikalsk univers som stammer fra arva etter blant andre Chet Baker og Gerry Mulligan. Bandet er faktisk oppkalt etter ei låt fra de to mesterne.

De fire er meget erfarne musikanter som har satt sitt preg på Stavangers musikkliv i flere tiår. Det oppleves som alle sammen er der i livet at de gjør det de har lyst til - musikalsk sett i alle fall - og ikke det de må for å tjene til livets opphold.

For Walkin´ Shoes betyr det musikk med utgangspunkt i coolskolen og, som Baker og Mulligan, så har de satt sammen en kvartett uten piano. Det er likevel en sannhet med en liten modifikasjon: trompeter Jostein Hetland spiller også litt piano som sin avdøde bror Ove som tittelmelodien er tilegna.

Sjøl om uttrykket har sitt utgangspunkt fra den amerikanske vestkysten på 50-tallet, så er låtvalget henta fra folkemelodier og salmer - ofte med svenske røtter. Det betyr at de fire også er sterkt inspirert av den svenske barytonlegenden Lars Gullin. I tillegg har både Eldøy og Hetland bidratt med egne låter.

Alle de fire er stilsikre og dyktige musikanter som åpenbart elsker det de holder på med. Her brøytes det ikke ny mark eller sprenges grenser på noen måter. Her dreier det seg kun om å skape vakker musikk de alle er djupt inspirert av og glad i. Det holder mer enn lenge det.

