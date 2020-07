Anmeldelse: William Soovik Grand Finale: Major

Dette er mitt andre møte med den unge svenske trommeslageren og bandlederen William Soovik. Han tar stadig nye, spennende steg.

Det er under to år siden jeg fikk møte William Soovik (31) og hans band Grand Finale for første gang med debutskiva «Rustik Musik». Før det hadde jeg hørt han i bandet Bone Machine med blant andre vårt eget store fiolinhåp Adrian Løseth Waade.

Nå er den sprudlende og sjangerutslettende Soovik, med base i Göteborg, tilbake med eksakt det samme bandet som på debuten. Det vil si tenorsaksofonistene Signe Lykkebo Dahlgreen og Malin Wättring, gitaristen Joel Fabiansson og bassisten Viktor Reuter.

Forskjellene er at bandet siden forrige gang har spilt veldig mye sammen, kjenner hverandre mye bedre og har vokst både individuelt og kollektivt. Soovik, som også synger på en morsom versjon av åpningslåta «Hej kom å hjälp mig» helt til slutt, sier sjøl at han har henta impulser fra så forskjellige kilder som en liten 30-års krise, jazz, impro og rock, samt en dose genuin inspirasjon, er åpenbart en inspirator i seg sjøl og det er enkelt og greit morsomt å tilbringe tid sammen med både han, Grand Finale og musikken de vasker frem.

Noe, eller mye, forteller meg at William Soovik Grand Finale er et hipt liveband som gjerne må ta turen over Svinesund når svenskene setter oss i stand til å invitere dem på besøk. Inntil det skjer er «Major» absolutt ei bra og heftig erstatning.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.