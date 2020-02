Anmeldelse: Winther-Storm: Flotsam

Bassisten Thomas Winther Andersen og gitaristen Håkon Storm har samarbeida i en årrekke. Nå låter de og kvartetten deres bedre enn noen gang.

Mens det uler rundt husveggene i store deler av kongeriket, så byr kvartetten Winther-Storm på musikalsk varme som holder temperaturen oppe både nå og resten av året hvis og når det trengs.

Med den Nederland-bosatte norske bassisten Thomas Winther Andersen og gitaristen Håkon Storm i spissen for den nederlandske trommeslageren Mark Coehoorn og den argentinske tenorsaksofonisten Natalio Sued, gir kvartetten oss sin tredje situasjonsrapport siden 2010. De har med andre ord gjennom et langt samarbeid fortsatt å utvikle uttrykket sitt og nå låter det mer spennende og unikt enn noen gang.

Sjøl om debuten til Winther-Storm så dagens lys i 2010, så har Winther Andersen og Storm jobba sammen dobbelt så lenge. Nok en gang står de to for alle låtene - de har skrevet hver for seg - og igjen viser de oss at de har bortimot total oversikt over det som har skjedd i jazzen fra 60-tallet og fram til i dag.

Her er det spor av cooljazz, av hardbop, av rock og av en rekke andre sjangre. Winther-Storm, som har utvikla et helt spesielt kollektivt lydbilde siden debuten, kan hverandre ut og inn som band og alle fire får plass og rom til å vise hvem de er, men hele tida er det bandet som står i fokus.

Til tross for at dette er et band som holder skyhøy internasjonal standard og er leda av to nordmenn, så har de fått alt for lite oppmerksomhet her hjemme. Tipset overbringes herved vederlagsfritt til enhver festivalarrangør med åpne ører og andre sanser: Winther-Storm fortjener en plass på hvilken som helst festivalplakat her hjemme så snart som mulig. «Flotsam» er nok et bevis på det.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.