Anmeldelse: Wolfgang Haffner - Kind of Tango - Kind of Spain

Med «Kind of Tango» fullfører den tyske trommeslageren og bandlederen Wolfgang Haffner sin trilogi med konseptalbum som starta med «Kind of Cool» og som blei fulgt opp med «Kind of Spain».

Wolfgang Haffner (54) er et av de aller største navna i tysk jazz. Av en eller annen merksnodig årsak har det ikke ført til at han har fått særlig gjenklang her til lands. Kvaliteten og allsidigheten står det i alle fall ikke på.

I samarbeid med ACT-sjef Siggi Loch fant Haffner ut da det nærma seg midten av 2010-tallet at han skulle lage en trilogi med innspillinger av inspirasjonskilder han hadde fått mye igjen fra. Det førte i første omgang til en hyllest av cool-jazzen, så var det spanske toneganger som blei satt under lupa og nå har prosjektet blitt kuska i mål, etter et besøk til Buenos Aires, med en tango-hyllest.

Sammen med et kremlag bestående av våre svenske venner Lars Danielsson på bass og cello og Ulf Wakenius på gitar, Haffners egne landsmenn Christopher Dell på vibrafon og det unge stjerneskuddet Simon Oslender på piano og ikke minst den franske trekkspilleren Vincent Peirani, har Haffner skapt skapt noe særdeles vakkert og inderlig. Dessuten dukker det også opp flotte gjester underveis, blant andre saksofonisten Bill Evans på to spor.

Sjølsagt er innovatøren Astor Piazzolla representert - med tre av de tolv låtene. Ellers er musikken skrevet i stor grad av de involverte: Haffner, Danielsson, Oslender og Wakenius har alle et svært godt grep også om tangouttrykket.

Haffner dominerer på ingen måte fra trommekrakken, men sørger for å holde toget veldig godt i gang hele veien. Ellers er solister som spesielt Danielsson, Peirani og ikke minst Wakenius bidragsytere som løfter «Kind of Tango» opp til ei herlig avslutning på et spennende og originalt trippel-prosjekt.

Wolfgang Haffner omgitt av Kind of Tango-gjengen. All grunn til godt humør.

"Kind of Spain" blei dessverre liggende i den store tiloversbunka og bedre anledning til å finne den frem enn dette, finnes vel ikke. Sammen med nok en gang mester Danielsson og en annen svenske fra topplista, pianisten Jan Lundgren, igjen Dell samt to andre landsmenn av seg, Daniel Stelter på gitar og Sebastian Studnitzky på trompet, tar Haffner oss med til både «Concierto de Aranjuez» og Chick Coreas legendariske «Spain» i en nydelig og neddempa versjon.

I tillegg til flere mer eller mindre kjente låter med slektskap til Spania, så har både Haffner, som er bosatt på Ibiza, og Danielsson skrevet nytt materiale og til sammen har det blitt en flott fusjon av både det autentisk spanske og jazz anno nå.

Wolfgang Haffner har med «Kind of Tango» fullført et strålende prosjekt.

Wolfgang Haffner Kind of Tango ACT/Musikkoperatørene