Anmeldese: John Scofield Bill Stewart/Steve Swallow - Swallow Tales

John Scofield sammen med Bill Stewart og Steve Swallow brukte knapt fem timer på å spille inn «Swallow Tales». Det var tydeligvis mer enn nok det.

Det at det tok så kort tid å lage et så strålende musikalsk visittkort, er for så vidt oppsiktsvekkende. Men da skal vi samtidig huske at supergitarist John Scofield (68) og elbassist i samme klasse, Steve Swallow (79), har rundt 40 år med erfaring sammen og skårungen Bill Stewart (53) på trommer, også han hører hjemme i eliteserien, har vært med på rundt halvparten av reisa.

Scofield og Swallow har spilt hundrevis av jobber sammen og Scofield og Stewart sikkert enda flere. Som trio ga de ut liveskiva «EnRoute» i 2004 og nå mente de heldigvis at det var på høy tid å gjøre noe sammen som trio igjen.

Denne gangen var det ni Swallow-låter som stod på repertoaret. Alt sammen er låter Scofield lærte som 20-åring på Berklee der han også møtte Swallow som han siden har betegna som sin mentor.

Jovisst er Swallow en elbassist i ultraklassen - han gikk over fra den store akustiske fela tidlig på 60-tallet - men han er i like stor grad en komponist som «alle» liker å tolke. Giganter som Bill Evans, Stan Getz, Steve Kuhn og Pat Metheny har alle spilt inn låter av Swallow - det sier det meste om hvilken anseelse han nyter.

Her får vi låter som «Falling Grace», «Eiderdown» og «Hullo Bolinas» og sjøl om de tre har spilt dem «noen» ganger, så finner de sjølsagt nytt gull her slik musikanter på dette nivået alltid gjør.

Her føres det musikalske samtaler med tre lyttende herrer i besittelse av usedvanlig personlige stemmer. Dette kunne enkelt og greit ikke gå gæernt.

