Anna Anka (48) gift med David Johansson (28) etter uventede bryllupsproblemer

Det svenske paret fikk trøbbel med bryllupet, men nå er de endelig gift.

Da Nettavisen møtte Anna Anka sommeren 2019 viste hun lykkelig frem forlovelsesringen fra det eksklusive smykkemerket Tiffany's, som hun hadde fått av sin svenske kjæreste, David Johansson.

– Jeg fridde den 16. februar 2019, to dager etter Valentines, for jeg kunne ikke være så klisjé. Jeg gikk ned på kne på stranden og fikk et ja etter at jeg hadde sagt noen kjærlighetsfulle ord, fortalte David om frieriet.

– Det var fantastisk! Og så kom denne ringen, fortalte «Camp Kulinaris»-aktuelle Anna Anka og viste stolt frem den eksklusive ringen med gule diamanter fra Tiffanys.

Får ikke lov å forlate USA

På den tiden hadde de allerede planlagt bryllupet til detalj, og det skulle etter planen finne sted i mars-april 2020. Til Nettavisen fortalte paret at de planla et bryllup på en øy i Karibien.

Da fortalte Anna at de jaktet etter et tv-selskap, for å få et tv-team til å følge dem og forevige planleggingen av den store dagen.

Så kom beskjeden ingen hadde ventet.

Visumtrøbbel for svenske Davids del satte en uventet stoppet for bryllupet. På grunn av visumprosessen får han nemlig ikke lov til å forlate landet, og dermed ble det vanskelig å reise til Karibien for å si sitt ja.

Gift uten fest

Denne uken kommer paret med en kontramelding. Ett år etter at de forlovet seg er de nemlig blitt gift, forteller de i «Power Couples Podden», gjengitt av Hänt.

Likevel gikk det ikke helt etter planen, for det ble ikke det store bryllupet som ble varslet, i hvert fall ikke ennå.

– Men vi har ikke hatt seremoni. Så lovlig sett er vi gift, men vi har ikke hatt selve bryllupet. Men det kommer. Så hvordan det kommer til å bli får dere vente og se.

Anna forklarer mangelen på bryllupsfest med at Davids visumproblemer har dratt ut i tid, og sier at vi får vente og se hva det blir til med den ekstravagante feiringen.

– Vi er midt i prosessen med at David skal få lov å forbli i USA og få sine papirer og kunne jobbe her, og bli her for alltid. Så det er den prosessen som gjør at vi ikke kan ha seremonien, vi får vente på at den prosessen skal sluttføres, forteller Anka til podkasten.

Paret har også vært åpen om at de ønsker seg barn og til Nettavisen fortalte Anna at paret prøver hver dag, men at alderen ikke er på hennes side.

Fra tidligere har Anna to barn med sangeren Paul Anka, som hun har mistet foreldreretten til.