Anna Anka måtte forlate «Camp Kulinaris»: – De lurte meg

Anna Anka er skuffet over oppholdet på «Camp Kulinaris».

– Jeg synes ikke det skal være tillatt med personangrep i et program som dette, sier Anna Anka til Nettavisen etter at hun ble den andre deltakeren som måtte forlate TV3-serien «Camp Kulinaris» tirsdag kveld.

Etter å ha blitt utnevnt som lærling av ukens kokkesjef Michael Andreassen, måtte hun se seg slått da hun møtte Runar Sørgaard til kokkekamp.

– Jeg ble glad på Runar sine vegne, forteller Anka i ettertid, men innrømmet overfor Nettavisen i høst at hun synes det hele var urettferdig.

– Jeg visste ikke at hun hatet meg

Da Anna Anka møtte Nettavisen kort tid etter hun ble sendt hjem fra konkurransen i høst, fortalte hun at hun ikke visste hvordan konkurransen fungerte og mente at de andre deltakerne skal ha lurt henne ut av konkurransen.

Mesteparten av skylden var det Johanna Grønneberg som fikk. Anna Anka mener nemlig at det er «en viss person» som skal ha sørget for at hun ble fremstilt feil foran kameraene og ikke likt blant de andre deltakerne.

Selv vil ikke Anna Anka avsløre hvem det er hun snakker om, men ifølge Sofie Frøysaa, som Nettavisen møtte under TV3 sin vårlansering, skal det være Johanna Grønneberg Anna Anka snakker om.

Da Nettavisen konfronterte Grønnberg med dette fikk hun sjokk.

– Jeg trodde vi var bestevenner, jeg. Jeg holdt til og med på å ringe henne da jeg var i LA for å spørre om vi skulle ta et glass vin. Det hadde blitt kleint, uttalte Grønneberg til Nettavisen.

Anklager TV3 for forskjellsbehandling

Ifølge Grønnerberg tror hun at det hele handler om at Anna Anka skal ha blitt paranoid. Noe Anka selv mener ikke stemmer.

I tillegg til Ankas noe harde beskyldninger til sine tidligere realitykolleger, har Anka også rettet hard kritikk mot TV3.

For i tillegg til at hun mener at de andre deltakerne skal ha lagt en plan om å få henne ut, mener hun også at TV3 har drevet med forskjellsbehandling.

– Vi skrev under kontrakt hvor det sto at vi ikke fikk ha mobiltelefon, men likevel var det en person der som sitter og har mobiltelefon hele tiden, uttalte hun til Nettavisen.

– Ikke slik vi ønsker å ha det

Anna Anka, som er mest kjent fra serien «Svenske Hollywoodfruer», er svært opptatt av at det ikke skal være særbehandling.

– I dagens samfunn handler alt om likhet. Det bør det være i et tv-program også. Selv om jeg er Anna Anka, og vil ha glamorøs Hollywood-behandling, så fikk jeg ikke det, sa hun med glimt i øyet.

Da Nettavisen tok kontakt med TV3 før jul bekreftet de at de ble gjort oppmerksom på dette av Anna Anka under innspillingen.

– Anna Anka sa til produksjonsselskapet at hun følte at de andre deltakerne var imot henne. Både produksjonsselskapet og de deltakerne hun mente var imot henne avkreftet dette. At folk reagerer på hverandres oppførsel eller væremåte inne på et relativt sett lite kjøkken er helt naturlig, fortalte Thomas Horni, kommunikasjonsrådgiver i NENT Group til Nettavisen.

– Om Anna Anka føler, eller mener seg, personlig angrepet av noen av de andre deltakerne, så er jo selvfølgelig også dette leit og ikke slik vi ønsker å ha det. Når det er sagt så er det vanskelig, om ikke umulig, for oss å overvåke alle samtaler, eller relasjoner deltakerne imellom, la han til.

NENT Group eier TV3 og Viaplay hvor «Camp Kulinaris» blir sendt, og produksjonen av serien står selskapet The Oslo Company for.

– Ingen forskjellsbehandling

Horni avkreftet også overfor Nettavisen at deltakerne får særbehandling under produksjonen, men at de kan ha personlige vilkår i avtalene sine som er taushetsbelagt.

At noen fikk lov å ha med telefon, avviste han fullstendig.

– Ingen av deltakerne har fått lov til å ha telefonen sin med seg på Camp Kulinaris. Om Anna Anka vet, eller tror, at noen av de andre deltakerne hadde telefon med seg, så har de sneket denne med og skjult det for produksjonen, påpekte Horni.