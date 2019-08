Anna Anka prøver hver dag å få barn: - Alderen er ikke helt på min side

Anna Anka mistet foreldreretten til sine to barn. Nå vil hun ha flere.

I mars kunne den svenske realitystjernen og hollywoodfruen Anna Anka (48) og kjæresten David Johansson (27) røpe at de hadde forlovet seg.

Den gledelige nyheten kom omtrent et år etter at det ble kjent at det hadde oppstått varme følelser mellom de to.

- Det var jeg som fridde. Det var den 16. februar, to dager etter «valentines», forteller Johansson til Nettavisen.

Frieriet fant sted på en strand, rett ved favoritthotellet til Anka og Johansson i USA.

- Det var veldig romantisk, konstanterer Anka og viser stolt frem forlovelsesringen.

FORLOVET: Anna Anka og forloveden David Johanson har skaffet seg matchene forlovelsesringer. Foto: Rikke Monsen (Nettavisen)

Frir til produksjonsselskaper

Overfor Nettavisen kan paret røpe at bryllupet skal stå allerede neste år - og planleggingen er godt i gang.

På en øy i Karibien, en av de vakreste ifølge Anka, skal bryllupet finne sted og hun vet akkurat hvordan hun skal ha det. Men en ting er imidlertid ikke helt klart.

- Jeg vil gjøre TV ut av bryllupet mitt, og er i kontakt med ulike produksjonsselskaper. Jeg ønsker at følgerne mine kan ta del i denne fantastiske reisen. Folk elsker bryllup, og jeg vil vise folk den kjærligheten David og jeg har for hverandre, forteller Anka.

For det er ikke til å stikke under en stol at duoen er hodestups forelsket i hverandre. For tiden bor paret i Los Angeles sammen, og i følge dem selv ser fremtiden svært lys ut.

Vil ha flere barn

De har blant annet et stort ønske om å få barn.

- Vi forsøker å få barn hver eneste dag, men jeg har ikke alderen på min side, forteller Anka.

- Skjer det, så skjer det - men samtidig så er jeg veldig takknemlig for at jeg allerede har to barn. David kommer til å bli en pappa for dem før eller senere når de kommer tilbake, og de skal sikkert ha barn i sin tid. Så det er ikke det at jeg og David kommer til å ha et liv uten barn, legger hun til.

Anna Anka og David Johansson har også en klar plan på hvordan de skal oppdra barna, og hvordan de blir som foreldre. Se video øverst i saken!

Fra tidligere har Anka to barn sammen sin eksmann Paul Anka (78). De to giftet seg i 2008, men gikk fra hverandre to år senere. Skilsmissen gikk ikke akkurat ubemerket hen, der en bitter kamp om omsorgsrett har stått sentralt. I juli 2017 ble det kjent at Anka mistet omsorgsretten for sønnen Ethan.

Anna Anka har også datteren Elli, som hun har sammen Louis Yeager. I 2015 mistet hun omsorgsretten for datteren.

Gir ikke opp

Selv om det tidligere kjærlighetslivet til Anna Anka har vært svært turbulent, har ikke 48-åringen gitt opp av den grunn. Spesielt ikke etter at hun møtte David Johansson.

Ifølge henne har det mye å si at de begge er fra Sverige.

- Det betyr veldig mye at David er fra Sverige og Skåne, for når man har den samme bakgrunnen har man ofte den samme kulturen og de samme verdiene. Det kan være vanskelig når en svenske blir sammen med en amerikaner, for da er man oppvokst på helt ulike måter og har ulike syn på ting, forteller hun og mener at det er en av hovedårsakene til hvorfor de tidligere ekteskapene hennes ikke har fungert.

- David og jeg forstår hverandre på en helt annen måte. Og vi synes det er kult at vi kan sitte på en restaurant å snakke svensk til hverandre uten at noen forstår hva vi sier, ler hun.