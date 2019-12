Anna Anka raser mot TV3: – Ble forskjellsbehandlet

Den svenske stjernen forteller om personlige angrep og forskjellbehandling i TV3-serien «Camp Kulinaris».

Torsdag kveld presenteres vårmenyen til TV3, og det er klart at matkonkurransen «Camp Kulinaris» er tilbake med en ny sesong.

Ti nye kjendiser skal sammen prøve å drive en restaurant, under mesterkokk Kjartan Skjeldes ledelse.

I programmet, som har premiere på TV3 like etter nyttår, skal følgende kjendiser konkurrere mot hverandre:

Johanna Grønneberg Mesa, Abubakar Hussain, Aurora Gude, Pia Haraldsen, Niklas Baarlie, Michael Andreassen, Daniel Aakre Pedersen, Runar Søgaard, Sofie Frøysaa og Anna Anka.

Foto: NENT Group

Ønsket å unngå mer drama

Sistnevnte er mest kjent fra serien «Svenske Hollywoodfruer», hvor hun er godt vant med dramatikk og intriger.

Anna Anka (48), som blant annet har deltatt i «Skal vi danse» her til lands, forteller til Nettavisen at hun er ferdig med dramatikk.

Derfor så hun på «Camp Kulinaris» som en ny sjanse og gledet seg til å gjøre retur for det norske publikumet med et «feel good»-program.

– Personlige angrep

Likevel ble ikke deltakelsen i programmet helt dramafri.

– Det ble personlige angrep og det var da jeg kjente det gikk over, for da var det ikke lenger et tv-show, forteller Anna Anka til Nettavisen.

Hun reagerer blant annet kraftig på hvordan ting utviklet seg under produksjonen av «Camp Kulinaris», som foregikk utenfor Risør i august.

Anna Anka ville være med på «Camp Kulinaris» for å vise en ny side av seg selv i udramatiske omgivelser. Foto: NENT Group

Hevder deltaker fikk særfordeler

Anka reagerte spesielt på at én kvinnelig deltaker fikk fordeler som hun selv ikke fikk.

– Vi skrev under kontrakt hvor det sto at vi ikke fikk ha mobiltelefon, men likevel var det en person der som sitter og har mobiltelefon hele tiden, tordner hun.

Anna Anka, som har to barn med sin tidligere ektemann Paul Anka, forteller videre at hun er opptatt av at det ikke skal være særbehandling.

– I dagens samfunn handler alt om likhet. Det bør det være i et tv-program også. Selv om jeg er Anna Anka, og vil ha glamorøs Hollywood-behandling, så fikk jeg ikke det, sier hun med glimt i øyet.

Nekter for anklagene

Derfor har Anka også snakket med TV3 om hvordan hun opplevde forskjellsbehandlingen hun mener oppsto.

– Jeg synes det var viktig for dem at de forstår hva det er. For jeg vil ikke fremstilles på en dårlig måte, påpeker hun.

TV3 bekrefter at de ble gjort oppmerksom på dette av Anna Anka.

– Anna Anka sa til produksjonsselskapet at hun følte at de andre deltakerne var imot henne. Både produksjonsselskapet og de deltakerne hun mente var imot henne avkreftet dette. At folk reagerer på hverandres oppførsel eller væremåte inne på et relativt sett lite kjøkken er helt naturlig, forteller Thomas Horni, kommunikasjonsrådgiver i NENT Group til Nettavisen.

NENT Group eier TV3 og Viaplay hvor «Camp Kulinaris» blir sendt, og produksjonen av serien står selskapet The Oslo Company for.

– Har flere deltakere uttrykt at de føler de er blitt urettferdig behandlet, angrepet eller at det har vært forskjellsbehandling?

– Årets deltakere er en gruppe med sterke personligheter med bærende stemmer. Når en slik gjeng bor og jobber sammen gjennom en så lang produksjonsperiode kan det noen ganger oppstå enkle gnisninger, svarer Horni.

– Umulig å overvåke

Horni mener det er leit at den svenske profilen har hatt en slik opplevelse av konkurransen.

– Om Anna Anka føler, eller mener seg, personlig angrepet av noen av de andre deltakerne, så er jo selvfølgelig også dette leit og ikke slik vi ønsker å ha det. Når det er sagt så er det vanskelig, om ikke umulig, for oss å overvåke alle samtaler, eller relasjoner deltakerne imellom.

Horni forteller at deltakerne ikke får særbehandling under produksjonen, men at de kan ha personlige vilkår i avtalene sine som er taushetsbelagt.

At noen fikk lov å ha med telefon, avviser han fullstendig.

– Ingen av deltakerne har fått lov til å ha telefonen sin med seg på Camp Kulinaris. Om Anna Anka vet, eller tror, at noen av de andre deltakerne hadde telefon med seg, så har de sneket denne med og skjult det for produksjonen, påpeker Horni.