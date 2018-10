Anna Rasmussen giftet seg på lørdag

Jan Lossius ga sitt «ja» til bloggeren på lørdag.

Bloggeren Anna Rasmussen (22) ble gift med sin Jan Lossius (25) på lørdag, etter at hun så sent som på torsdag annonserte bryllupsdatoen på sin blogg.

Der har hun også kommentert den romantiske seremonien i en oppdatering på søndag.

- Tenk at jeg i dag er gift, det er helt utrolig. Dagen i går ble vellykket på alle mulige måter, og jeg er så glad og takknemlig for at alt gikk så bra for seg, skriver Rasmussen på sin blogg.

Delte bilde på Instagram

Hun lover at hun skal dele bilder og detaljer fra den store dagen med leserne, men skriver at inntrykkene først må få synke inn.

- Det er utrolig mange inntrykk på kort tid, og mange følelser i bildet! Jeg er så fornøyd med dagen, skriver bloggeren.

Hun har imidlertid rukket å dele et bilde fra bryllupsdagen på bildedelingstjenesten Instagram.

Avlyste først

Bryllupet ble først planlagt da Lossius fridde til Rasmussen i februar i fjor, men i ausut 2017 - én uke etter at bryllupsdatoen ble annonsert - valgte paret å avlyse bryllupet.

LES SAKEN: - Bryllupet er avlyst

Den gangen opplyste Rasmussen at paret hadde hatt en vanskelig tid, og tanken på et bryllup ble for mye i en hektisk tid. Høsten 2017 skulle Rasmussen etter planen være med i TV 2-programmet «Skal vi danse», men kort tid etter bryllupsavlysningen trakk hun seg også fra dansekonkurransen.

- Det finnes flere ting og sider av livet vårt som ikke kommer frem offentlig, og det er jo kun en brøkdel som kommer frem. Jeg syns derfor det er utrolig trist og vondt å få all den dritten mot meg, uten at dere egentlig vet hva som skjer. For alt dere vet så er det flere ting som er blitt avlyst den siste uken, skrev Rasmussen da.

Delte datoen på torsdag

Tidligere i år overrasket Rasmussen imidlertid leserne med at bryllupsplanleggingen igjen var i gang, og at paret ville gifte seg i løpet av 2018.

Og så sent som på torsdag fortalte hun sine lesere at bryllupet ville finne sted denne helgen.

