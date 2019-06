Anna Rasmussen har slettet Instagram-kontoen med 254 000 følgere

Blogger Anna Rasmussen har valgt å slette Instagram-kontoen sin. - Jeg var aldri en Instagram-profil til å begynne med

«Først vil jeg begynne med å si unnskyld. Unnskyld til dere, for et spontant valg etter mange avbalanserte måneder, men også unnskyld til meg selv. For all jobben jeg har lagt ned for så å kaste bort.»

Slik starter blogginnlegget til Anna Rasmussen torsdag, der hun forteller at hun har valgt å slette hele Instagram-brukeren sin, der hun hadde 254.000 følgere.

Overfor VG bekrefter hun at kontoen er helt slettet, og ikke bare midlertidig deaktivert. Hun legger heller ikke skjul på at dette vil ha økonomiske konsekvenser for henne.

Hun sier til avisen at hun har slettet kontoen fordi hun Instagram får henne til å føle seg dårlig og at hun sammenligner seg selv med andre der.

- Jeg sammenligner kropper, liv, samarbeid, og kanskje mest av alt «likes» og følgere, sier hun.

I blogginnlegget skriver hun at det ikke var et helt spontant valg å slette kontoen, men at hun valgte å sove på det. Hun skriver på bloggen at annonsører har lurt på om hun har kjøpt følgere, men forklarer selv at hun har hatt kontoen i så mange år at hun nå har flere «død-følgere» - altså brukere som i dag kanskje er inaktive.

«Jeg var enkelt og greit bare mer populær for noen år siden», skriver hun

Derfor vil hun heller åpne en ny Instagram-konto der de følgerne hun har er følgere som virkelig ønsker å følge med på livet hennes.

«Jeg vil heller ha 3000 følgere med 3000 mennekser som liker meg, enn 254 000 følgere der jeg fra bunnen av mitt hjerte føler at ingen liker meg. Jeg er bare et menneske, og selv om jeg har vært i dette lengre, så slutter jeg ikke å bli skuffet av hva mennesker sier og ønsker fra meg. Jeg var aldri en Instagram-profil til å begynne med. Jeg signerte kun under på å være en betalt blogger tilbake i 2013, og det er det jeg ønsker å være.»