Anne B. Ragde rammet av hjerneslag

Den folkekjære forfatteren ble syk i sommer.

Det melder VG.

– Det har vært en tøff tid siden 4. juli. Det går framover, men dette tar tid. Nå gleder jeg meg vanvittig til at boka kommer ut og skal møte leserne. Det har vært lyspunktet, skriver forfatteren i en kommentar til VG.

Fullførte bok rett før hun ble syk

Slaget kom bare noen måneder etter Ragde fullførte boken «Datteren».

Forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober forteller til VG at forfatteren har vært på rekonvalesens nå i flere uker etter et sykehusopphold, og at hun kjemper med sinn sedvanlige stålvilje.

Ifølge forlagssjefen skal Ragde snart komme hjem igjen.

Måtte avlyse oppdrag

Sykdommen har sørget for at Ragde, som skal utgi boken «Datteren» i oktober, ikke har kunnet gjennomføre planlagte oppdrag i sommer, men har måtte fokusere på helsen og hvile.

Anne B. Ragde har skrevet seg inn i det norske folks hjerter. Hun markerte seg for alvor med boken «Berlinerpoplene» i 2014. Boken «Datteren» vil bli den sjette og siste i serien om Neshov-folket.