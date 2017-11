Anne Brith: - Jeg har betalt over 10.000 kroner for barnas gode karakterer

Ny undersøkelse viser at mange foreldre belønner barnas gode karakterer med penger.

- Jeg hadde selvsagt ikke betalt barna mine for seksere om jeg ikke visste

at de klarte å oppnå det, sier Nettavisen-blogger Anne Brith Davidsen.

Tidligere har hun skrevet innlegget For hver sekser han får, gir jeg han 1000,-

Hun forteller at hun premierer både innsats og karakterer for to av barna sine som går på ungdomsskolen.

- Hjemme hos oss er det en ekstra motivasjon å få penger for en god karakter man har jaktet på. En sekser på en prøve gir 100 kroner og en sekser på karakterkortet gir 1000 kroner, sier Anne Brith.

Nettavisen-blogger Anne Brith Davidsen: - Hadde jeg sett at det ble stress for barna å bli belønnet for gode karakterer, hadde jeg avsluttet det.

Til sammen har hun utbetalt 10.000 kroner i belønning for toppkarakterer siden de startet med dette systemet.

- Det ser jeg på som en god investering i mine barns fremtid!

- Kun ment som ekstra motivasjon



Anne Brith påpeker at dette kanskje ikke passer for alle og at hun er opptatt av å motivere ved å rose barna også.

- Det at jeg belønner seksere betyr jo ikke at jeg ikke roser barna mine i hverdagen, det er kun ment som ekstra motivasjon.

- Mer sosialt akseptert å å belønne barn med penger



18 prosent av foreldre med barn som er mellom ni og elleve år gir barna penger som belønning for gode resultater eller karakterer og 24 prosent av foreldre til barn mellom 12 og 14 år gjør det samme.

Det viser en undersøkelse gjort av YouGov, på oppdrag fra Nordea.

- Det overrasker meg ikke at foreldre gir barn penger for gode karakterer. Jeg tror det er blitt mer sosialt akseptert, sier forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan til Nettavisen.

Se alle tallene fra undersøkelsen under.

Hun tror også at belønning i form av penger gjelder på flere arenaer hos mange familier.

- Om det så er for å rydde rommet eller gå ut med søpla, eller for at de presterer godt på noe, sier Reitan.

Artikkelen fortsetter under

- Belønn prosessen, ikke resultatet

Å betale for gode karakterer er ikke nødvendigvis så lurt i lengden, ifølge leder for Foreldreutvalget i Grunnskolen (FUG), Gunn Iren Müller.

FUG-LEDER: - Belønn heller innsats enn resultater!

- Jeg vil være forsiktig med å mene at penger ikke skal brukes som belønning uansett, men jeg tenker at det viktigste for læringen er å belønne prosessen, ikke resultatet, sier Gunn Iren Müller til Nettavisen.

Hun mener det får være opp til hver familie å vurdere hvordan de vil motivere.

- Både barn og foreldre er forskjellige. For noen kan en slik belønning være et «spark bak», men jeg har mer tro på at det vil fungere best å belønne innsatsen i lengden.

LES OGSÅ: Ekspert kritisk til skolens praksis: - Nei, alle har ikke mulighet til å arrangere vennegrupper

- Gode karakterer bør være nok



- Det bør være opp til hver familie å bestemme om de ønsker å belønne gode karakterer, sier Roy Steffensen (Frp).

Utdanningspolitisk talsmann for Frp og komitéleder for utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen, er ikke negativ.

- Hvis det kan skape større motivasjon til å jobbe hardt på skolen, så er jeg ikke negativ til at familier velger en slik belønningsordning, sier han til Nettavisen.

Han mener allikevel at mulighetene gode karakterer gir, bør være motivasjon i seg selv.

- Gode karakterer åpner for større muligheter til å ta videre utdanning, og det burde i grunn være den største motivasjonen for elevene.

LES OGSÅ: Eksplosjon i henvendelser fra foreldre som vil ha privat leksehjelp

Dette viser undersøkelsen:

• 9 % av foreldre med barn som er mellom 0 og 5 år gir barna penger som belønning for gode resultater/karakterer • 12 % av foreldre med barn som er mellom 6 og 8 år gir barna penger som belønning for gode resultater/karakterer • 18 % av foreldre med barn som er mellom 9 og 11 år gir barna penger som belønning for gode resultater/karakterer • 24 % av foreldre med barn som er mellom 12 og 14 år gir barna penger som belønning for gode resultater/karakterer • 21 % av foreldre med barn som er mellom 15 og 17 år gir barna penger som belønning for gode resultater/karakterer 0-5 år: Medianbeløpet som gis er 200 kroner, gjennomsnittsbeløpet 1460 kroner (litt spesielt) 6-8 år: Medianbeløpet som gis er 50 kroner, gjennomsnittsbeløpet 87 kroner 9-11 år: Medianbeløpet som gis er 50 kroner, gjennomsnittsbeløpet 72 kroner 12-14 år: Medianbeløpet som gis er 100 kroner, gjennomsnittsbeløpet 226 kroner 15-17 år: Medianbeløpet som gis er 200 kroner, gjennomsnittsbeløpet 553 kroner









Mest sett siste uken