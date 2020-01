Anne Brith Davidsen varsler nytt jordskjelv etter uventet comeback

Anne Brith Davidsen trakk seg brått fra rampelyset etter drama. Nå er hun tilbake og varsler på nytt «et jordskjelv».

BJØRVIKA (Nettavisen): Du vet det ligger an til en fartsfylt sesong av «Bloggerne» når Anne Brith Davidsen åpner promoen med å si at «det blir et nytt jordskjelv».

I februar starter altså den 12. sesongen av «Bloggerne», og siden forrige sesong har noen forsvunnet og nye ansikter kommet til.

Kan vente masse gråt og følelser

Både Caroline Berg Eriksen, Martine Lunde og Sofie Nilsen er med videre, mens Joakim Kleven og Iselin Guttormsen er de nye ansiktene inn.

– Det blir litt følelser i denne sesongen, jeg tror kanskje alle gråter litt, forteller Caroline Berg Eriksen som tar fatt på sin tredje sesong som en del av «Bloggerne».

– Jeg tror faktisk det blir grining fra alle og mye følelser, sier Martine Lunde, som også har vært med i serien de siste to sesongene.

Blant de som gjør comeback i «Bloggerne»-manesjen, er Anne Brith Davidsen, som allerede har fire sesonger av tv-serien i bagasjen.

Hun ble først kjent som bakeblogger, men har siden blitt en aktiv samfunnsdebattant og influencer.

– Jeg fikk en telefon fra TV 2 hvor de spurte om jeg ville være med. Jeg tror casten var satt, så fant de ut at de bare hadde med par og én homofil, så hadde de ingen single alenemødre, og bloggerne bør speile samfunnet, så da fikk jeg en plass, smiler hun.

– Har gitt litt mat til Jodel

I serien har hun blitt kjent for å være blant dem som ofte er i selskap av dramatikk. Hun skapte blant annet masse overskrifter da hun offentliggjorde bokprosjektet sitt hos «God Morgen Norge» og sammenlignet effekten boken ville gi med et jordskjelv.

Også denne gang benytter hun seg av det dramatiske uttrykket, men hva «jordskjelvet» er denne gang, prøver hun å holde tett til brystet.

– Jeg har gitt litt mat til Jodel, for å si det sånn, sier Anne Brith når hun skal beskrive hva vi kan vente av henne i den kommende sesongen.

Kampen hun ikke orker å ta

Da hun ga ut boken «Kvinner som hater kvinner» i 2019, var det et slags oppgjør mot netthetsen 43-åringen har opplevd. Likevel utleverte hun såpass mye at det blant annet kom krav om å få boken stoppet. I dag har Davidsen vendt seilene.

– Vi må godta at verden er svart-hvitt, vi må godta at det finnes like mange negative mennesker som positive mennesker. Jeg har forsonet meg med at den kampen jeg prøvde å ta, den bare orker jeg ikke å ta, men jeg fikk sagt ifra på en fin måte føler jeg. Denne gangen handler jordskjelvet litt mer om de svake i samfunnet, forteller hun og legger til:

– Vi er mange mennesker i denne sesongen som er veldig eksplosive og det synes jeg er så befriende i denne sesongen. Vi er vel sammen om å skape det jordskjelvet, sier hun.

Planlegger ikke å skjerme barna

I etterkant av bokutgivelsen trakk hun seg tilbake fra rampelyset, i tillegg til at bloggen også ble lagt ned i 2019. Livet i offentligheten hadde nemlig gått hardt utover barna hennes, som mottok truende meldinger og hets.

I den kommende sesongen av «Bloggerne» er barna likevel synlige.

– Har du tatt noen grep nå for å skjerme barna dine?

– Barna mine har jo blitt tenåringer og vi har jo et veldig, veldig nært forhold. De er sterke personligheter. Vi har jo en kommende advokat i familien, Annika, som lager kontrakter. Så de er jo veldig klare på hva de føler og tenker og er med på.

– Denne sesongen er de synlige, men denne sesongen er mer Anne Brith, lover hun.

Utelukker ikke å gjenopplive bloggkarrieren

Etter comebacket er det ikke helt utenkelig at Davidsen gjør flere comeback. Selv om hun har uttalt at hun aldri kommer til å blogge igjen, er tonen en litt annen ett år etter hun la bloggen på hylla.

– Jeg mener blogging ikke er et synkende skip som veldig mange mener, men jeg kommer aldri til å dele privatlivet mitt som jeg har gjort tidligere. Det er bra at verden går fremover og at man lærer av det man har gjort, sier hun.

Bloggerne har premiere på TV 2 Livsstil og Sumo mandag 3. februar.

