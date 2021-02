Anne-Brith Davidsens selskaper slått konkurs

Davidsen må i rettsmøte 16. mars.

Det er opprettet konkursbo på Anne-Brith Davidsens selskaper, Anne-Brith AS og Influencer Program AS, skriver VG.

16. mars er det kalt inn til et rettsmøte i Nedre Romerike tingrett, der alle kreditorer som mener de har krav i boet vil være til stede.

Anne-Brith AS, en «selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging», er tre år gammelt, mens Influencer Program AS ble opprettet i 2019. Sistnevnte er det Anne-Brith Davidsens holdingselskap, Anne-Brith Holding AS, som eier.

Holdingselskapet er ikke berørt av konkursene.

Davidsen var i mange år en av Norges største bloggere, og skrev om både livet og baking. For snart to år siden la hun ned bloggen for godt, og siden har hun levd av å være influenser og holde ulike kurs.

