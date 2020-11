Anne Hathaway legger seg flat etter «Heksene»-kritikkstorm: – Jeg er så lei meg

Ikke alle setter pris på den nye tolkningen av «Heksene»-karakteren.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I HBO Max' filmatisering av Roald Dahl-klassikeren «Heksene», har Anne Hathaway (37) fått en av hovedrollene.

Skuespilleren er nesten ikke til å kjenne igjen i rollen, der blant annet hendene hennes er svært dramatiske. De mangler flere fingre, noe flere har reagert kraftig på. Spesielt mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Se traileren til «Heksene» i videoen øverst i saken!

HEKS: Anne Hathaway spiller storheksa i den nye filmen. Foto: Warner Bros. Entertainment (AP via NTB)

KRITIKK: Flere finner hendene til Hathaway i filmen problematiske. Foto: Warner Bros. Entertainment

Blant andre har den paralympiske idrettsutøveren Claire Cashmore (32) uttalt seg om problematikken.

Ifølge E! News ble 32-åringen forvirret og lei seg da hun så Hathaways karakter, og selv om hun ønsker å øke representasjonen av funksjonsnedsettelser på filmlerretet, skulle hun ønske det heller ble «sett i et positivt lys fremfor å bli assosiert med en skummel, ond heks», har hun sagt.

Les også: Astrid Smeplass om «knekken»: – Har en reell frykt for å være til bry

– Jeg er så lei meg

Hathaway tok torsdag til Instagram for å beklage overfor de som føler seg såret.

«Jeg har nylig hørt at mennesker med funksjonsnedsettelser, spesielt barn, har det vondt på bakgrunn av hvordan storheksa portretteres i filmen», skriver hun innledningsvis.

Videre skriver hun at hun gjør sitt beste for å være sensitiv for følelsene og opplevelsene til andre.

«Som noen som virkelig tror på inkludering, og virkelig avskyr grusomhet, skylder jeg dere alle en beklagelse for å ha såret dere. Jeg er så lei meg», fortsetter Anne Hathaway.

Les også: Forlovelsen brutt etter ett år: – Klarer det ikke

KRITIKK: Anne Hathaway og Warner Bros. beklager overfor de som føler seg såret over karakterenes trekk. Foto: Warner Bros. Entertainment (AP via NTB)

«Jeg vil spesielt beklage til barn med funksjonsnedsettelser, og nå som jeg vet bedre lover jeg å være bedre. Og jeg skylder alle som elsker dere like mye som jeg elsker mine egne barn en unnskyldning: Jeg er så lei meg for at jeg skuffet familiene deres», avslutter hun, og oppfordrer alle til å vise respekt.



Også Warner Bros. har delt en uttalelse, der en talsperson sier at de er veldig lei seg for å ha såret mennesker med funksjonsnedsettelser. De skriver videre at de har prøvd å tolke de «katteaktige klørene» fra boken på en ny måte, og at det aldri var meningen at noen skulle føle at de ikke-menneskelige karakterene representerer ekte mennesker.

– Føler meg som den verste moren

Koronapandemien har i flere måneder påvirket mennesker verden over i større eller mindre grad, og selv om Kardashian-familien tilsynelatende fant en måte å «rømme» fra viruset på i form av en eksotisk, privat øyferie nylig, kjenner også de på utfordringene rundt det å unngå smitte.

Les også: Kim Kardashians bursdagsfest får fansen til å se rødt: – Motbydelig

I en ny episode av «Keeping Up With the Kardashians» forteller nemlig Kim Kardashian (40) at hun har følt seg som en dårlig mor under karantenetiden, skriver Us Weekly.

– Jeg hører Chicago gråter i rommet ved siden av, men jeg bryr meg ikke. Jeg føler meg som den verste moren som bare lar henne gråte i rommet ved siden av. Men jeg klarer det bare ikke, forteller hun til venninnen Khadijah Haqq (37).

FIREBARNSMOR: Kim Kardashian og Kanye West har fire barn. Her er hun avbildet med eldstedatteren North. Foto: NTB

Kardashian har også tidligere snakket om at hun ikke ønsker seg flere barn nå som hun har vært såpass mye hjemme alene med barna i perioder der skole og barnehage har vært stengt. Hun har fire barn med ektemannen Kanye West (43).

– Det å være hjemme med fire barn... Hvis jeg noen gang tenkte at jeg ville ha en til er det utelukket nå. Det er veldig tøft, sa hun da hun gjestet talkshowet «The View» i april.