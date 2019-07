Anne Rimmen vil ikke at sønnen skal følge Ailos fotspor

Anne Rimmen har ingen planer om å fortelle sønnen hva faren Ailo Gaup har drevet med.

Omtrent på denne tiden for tre år siden kunne programleder Anne Rimmen (37) og den tidligere motorcrosskjøreren Ailo Gaup (40) glede seg over å bli foreldre for første gang.

Sønnen Ebbe Rimmen Gaup (3) har siden den gang vært første prioritet for det forelskede paret.

I et intervju med Dagbladet fredag avslører Rimmen at hun har endret seg svært mye som person etter at hun ble mamma. Spesielt følelsesmønsteret.

- Du skjønner ikke hva det betyr å få barn før du selv har fått det. Det kan ikke forklares. Men jeg er blitt mye mer følsom, og tåler ikke se nød, sier hun til avisen.

Redd for sønnen

Spesielt når det kommer til sønnen er Rimmen spesielt på pass, og forteller at hun hun ikke har noe lyst til at sønnen skal følge pappas fotspor - å starte med motorcross.

- Vi har ikke lyst til at Ebbe skal følge i fars fotspor og drive med motorcross, sier Anne i intervjuet med Dagbladet, og fortsetter:

- Men samtidig må han få gjøre som han vil. Foreløpig vet han ikke hva faren har drevet med, og jeg har ingen planer om å forteller det, sier hun.

Utallige operasjoner

Det var i 2009 at Ailo Gaup la opp som proffkjører, etter totalt 35 beinbrudd og komprimert rygg og nakke. Siden har han drevet med sporten på hobbybasis.

I april i 2017, da Ebbe knapt var et år gammel, ble Gaup livstruende skadet i en ulykke på motorcrossbanen da han landet på nakken.

- Vi fryktet først at det var brudd i nakken, det er jo aldri gøy, men spesielt ikke når man har en liten baby sammen. Da ser man det litt fra et annet perspektiv. Heldigvis var det ikke brudd, men han har en stiv nakke antakeligvis for resten av livet. Det blir nok noen behandlinger fremover, tenker jeg, uttalte Rimmen i et intervju med «God kveld Norge», den gang.

Fra sykeshuoppholde delte Gaup flere livstegn til følgerne sine i sosiale medier.

Nakkeoperasjonen den gang viste seg imidlertid ikke å bli den siste.

I februar i fjor måtte han operere armen etter en gammel skade, og i fjor sommer gjennom gik han tre operasjoner på venstrekneet.

Ifølge Rimmen har Ailo nå satt sykkelen i garasjen for godt.

- Han er blitt mye mer forsiktig. Kroppen tåler det ikke lenger. Han er stiv i nakken etter prolapsen og sliten med en albue og det ene kneet, sier hun til Dagbladet.

At Rimmen ikke ønsker samme skjebne for sønnen er kanskje ikke så rart. Likevel ser det ut til at sønnen er blitt smått introdusert for den actionfylte sporten: