Annerledes fra over there

Brian Krock anyone? Jeg har mine tvil om veldig mange hender gikk opp i lufta når navnet blei nevnt. Mine hender blei i alle fall holdt i ro, men fra nå av skal jeg følge godt med når navnet blir nevnt.

Ett av de store privilegiene ved å være på mottakersida når det gjelder musikk og få muligheten til å mene noe om den, er at avsendere fra store deler av kloden etter hvert blir oppmerksom på hva man holder på med og dermed spør etter adressa. På det viset tilflyter det undertegnede musikk med en rekke artister jeg ellers aldri ville hørt om eller hørt. Altsaksofonisten, klarinettisten og bassklarinettisten, komponisten, arrangøren og bandlederen Brian Krock hører hjemme i den kategorien.

30 år unge Krock har slått seg ned i den mest spennende og den vanskeligste byen å slå gjennom i på kloden, New York. Etter studier på Manhattan School of Music, har Krock som opprinnelig kommer fra Chicago, tatt stadig nye steg og viste seg frem for vel et år siden med sitt storband Big Heart Machine som debuterte med skive under samme navn.

Med i sin kvartett Liddle - som også er tittelen på skiva - er kjernen fra storbandet: trommeslageren Nathan Ellman-Bell, den finske gitaristen Olli Hirvonen, som også har bosatt seg i NY, og bassisten Marty Kenney. Ekstra gjester er den irske elbassisten Simon Jermyn og tangentisten Matt Mitchell.

Krock har skrevet det aller meste av materialet. Hirvonen og Anthony Braxton, en stor inspirasjonskilde for Krock, har i tillegg bidratt med ei låt hver.

Bandet har jobba mye sammen og hatt fast jobb ukentlig på klubb i NY. Musikken, som varierer fra den strengt noterte til det åpne, løse og ganske så abstrakte, fører oss inn i nye og spennende landskap som Krock og Liddle skal ha all ære for å ha initiert og skapt.

Vi har med fire til seks musikanter å gjøre som alle hører hjemme på et meget høyt nivå. De har sammen funnet fram til et eget uttrykk basert på historia sjølsagt og Brian Krock er så avgjort en instrumentalist og ikke minst komponist som skal følges i åra som kommer.

