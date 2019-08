Annerledes og spennende

Her får vi være med på det aller første møtet mellom saksofonisten Dave Liebman og perkusjonistene Hamid Drake og Adam Rudolph. Det er det all grunn til å være takknemlig for.

Den 8. mai fjor møttes den tidligere Miles Davis- og Elvin Jones-saksofonisten Dave Liebman (72) og trommeslageren Hamid Drake og perkusjonisten Adam Rudolph. De to sistnevnte møttes allerede da de var 14 år, men som trio var dette aller første gang. Det skjedde på klubben Stone i New York og der får vi nå anledning til å sitte ringside - nesten i alle fall.

Liebman og Rudolph hadde også jobba en hel del sammen, men for Liebman og Drake var dette aller første gang. Med en rekke felles referanser og med et taoistisk utgangspunkt, lå det i korta at dette skulle bli en relativt løs og transparent seanse.

Liebman og Rudolph møttes for første gang for tre år siden, noe som også endte i en annerledes trioutgivelse, «The Unknowable», sammen med den japanske perkusjonisten Tatsuya Nakatani.

Rudolph kaller Liebman en rytmist - en betegnelse han bruker overfor svært få musikanter.

Uansett har det ført til at denne knappe timens utflukt, med totalt fri musikk som blei unnfanga der og da, er relativt forskjellig fra tradisjonell frijazz. Musikken har nesten hele tida et klart definert rytmisk fundament og de tre musikerne benytter seg også av en rekke andre instrumenter - både akustiske og elektriske for å skape disse høyst personlige landskapene.

Mange kjenner nok spesielt Dave Liebman fra både hans egne band som Lookout Farm og ikke minst fra tida med Miles og Elvin - vi har lov å være på fornavn med de to. Her møter vi han og hans svært uttrykksfulle perkusjonsvenner på et ganske annet sted. Tøft, modig og spennende er det nok en gang - Dave Liebman er stadig på søken.

