Anniken Jørgensen bekrefter brudd

- Vi gjorde det faktisk slutt for en stund siden og jeg ønsker ham det beste, skriver Anniken Jørgensen.

Etter mye frem og tilbake bestemte bloggeren Anniken Jørgensen og influenseren Anders Gran tidligere i år seg for å gi forholde en ny sjanse.

De to har hatt et av-og-på-forhold i flere år, men nå er det altså slutt igjen.

Det er Dagbladet som først omtaler saken.

- Dette er nok det flest vil vite, og nei. Vi er ikke sammen. Vi gjorde det faktisk slutt for en stund siden og jeg ønsker ham det beste. Han er min beste venn, men vi har forsøkt mange ganger å få det til å fungere», skriver Jørgensen på Instagram.

Det er på spørsmål fra en følger på Instagram at Jørgensen velger å åpne seg opp om bruddet.

- På et tidspunkt på man tenke på hva som er best for oss. Han er en fantastisk person og jeg vet han vil gjøre det bra, skriver hun videre.

- Ikke viktige nyheter

Nettavisen har vært i kontakt med Anniken Jørgensen som ikke ønsker å kommentere saken. På Instagram skriver hun imidlertid videre at hun synes det er rart å være i et offentlig forhold.

Hun mener at forholdet hun har til Gran ikke er av offentlig interesse, og at det er derfor hun ikke har sagt noe før nå.

- Men jeg har det fint, og vi prøvde virkelig. Kanskje det vil funke når vi blir eldri, skriver hun avsluttningsvis.

Nettavisen oppdaterer saken.