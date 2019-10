Anniken Jørgensen dukket opp i ekskjærestens musikkvideo etter boksjokket

- Vi hadde ikke trodd at hun ville stille opp, sier Mikkel Christiansen til Nettavisen.

I fjor høst skapte bloggdronningen Anniken Jørgensen (23) store overskriften med boken «En natt til», der hun skildret kjærlighetssorgen hun slet med etter bruddet med Mikkel Christiansen (27), kjent fra musikkgruppa Broiler.

Etter at boken nådde butikkhyllene, raste kritikken mot Jørgensen for at hun hadde utlevert enkelte personer i boken. Simen Auke, den andre halvdelen av Broiler, var en av de skarpeste kritikerne. Det hele endte med at boken måtte skrives om.

Nå, derimot, ser det ut til forholdet mellom Jørgensen og Broiler-gutta har tatt en helt annen vending. Fredag dukket hun nemlig opp i musikkvideoen til Mikkel Christiansen sin nye sample-låt.

Se klipp av musikkvideoen øverst i saken!

Gjenspeiler historien til Jørgensen

Sammen med Niklas Strandbråten, eller Nick Strand som han kaller seg, har Christiansen laget en helt ny vri på 90-tallslåten «Can't Get Over You».

Ifølge pressemeldingen gjenspeiler låten det mye omtalte forholdet mellom Christiansen og Jørgensen.

NY LÅT: Fredag slapp Mikkel Christiansen og Niklas Strandbråten ut en ny lat sammen. Foto: Universal

- Niklas og jeg prøver alltid å lage noe visuelt for å hjelpe lytterene med å forstå låtene våre, og da vi tenkte på teksten i denne låta var det ingen tvil om at den passet historien til Anniken godt. Vi hadde kanskje ikke trodd at hun ville stille opp, men syns det er fett at hun ville lage noe med oss, forteller Christiansen til Nettavisen.

Venner igjen

Til tross for Jørgensens langvarige kjærlighetssorg, og konfliktene som har dukket opp i senere tid, har Jørgensen og Christiansen tilsynelatende lagt ting bak seg.

Christiansen forteller at forholdet mellom de to er blitt bra igjen.

- Vi snakker sjelden sammen, men det er hyggelig at det går an å samarbeide om noe uten at det føles rart, forteller han.

Anniken Jørgensen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Ikke første samarbeidet

Den nye låten til Christiansen og Strandbråten er ikke det første samarbeidet de to artistene har gjort sammen.

I september ga de ut låten «Stuck on You», der blant andre Ulrikke Falch var med å fronte låten i musikkvideoen.

- Vi jobber sammen om veldig mye forskjellig, så det faller seg naturlig at vi gir ut en og annen låt sammen, sier gutta før de fortsetter:

- Vi forstår hverandres ideer godt og tenker veldig ofte i samme baner. Ofte kan vi avslutte setningene til hverandre fordi vi tenker på det samme, sier de.