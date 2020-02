Anniken Jørgensen og eksen Anders Gran har funnet tilbake til hverandre

Paret har valgt å prøve kjærligheten på ny.

I 2017 skapte bloggeren og influenseren Anniken Jørgensen og Anders Gran stadige overskrifter med deres av-og-på-forhold.

Fansen fikk blant annet følge forholdet gjennom TV 2-serien «Bloggerne» tidligere, men i 2019-sesongen fikk vi se hvordan Jørgensen levde livet som singel, etter bruddet med Gran.

Nå har de to imidlertid valgt å gi forholdet en ny sjanse.

Det er TV 2 som først omtaler saken.

Hintet om kjæreste

Det var etter at Jørgensen la ut et bilde på Instagram der hun holder en hånd som likner Anders sin, at ryktene begynte å svirre.

Overfor Nettavisen bekrefer Jørgensen at de to er blitt et par igjen.

– Ja, men jeg har ingen kommentar utover det, sier hun til Nettavisen.

Trivdes som singel

Det siste året har Jørgensen snakket varmt om det å være singel. I et tidligere intervju med Nettavisen har hun blant annet uttalt at hun ikke har hatt noen planer om å endre på sivilstatusen sin for øyeblikket.

Til TV 2 har hun også uttalt at singeltilværelsen har vært bra for henne.

– Jeg er singel for første gang i en hel sesong. Så det er jo bra. Jeg er litt mer glad og det er litt mindre tårer, har hun uttalt til TV 2.