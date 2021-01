Anniken Jørgensen og Øde Nerdrum bryter ut i diskusjon: - Kan ikke forstå hvorfor de homofile er så opptatt av å gifte seg i kirken

Anniken Jørgensen og Øde Nerdrum havner i en heftig diskusjon om homofiles rettigheter i tirsdagens episode av «Farmen kjendis».

I tirsdagens episode av «Farmen kjendis» blir det amper stemning mellom deltakerne Anniken Jørgensen (24) og Øde Nerdrum (25), da sistnevnte forteller at han er imot homofilt ekteskap i kirken.

Diskusjonen oppsto da de to jobbet sammen med å lage en pipekrage til ukens oppdrag, da Jørgensen lurer på om Nerdrum noen gang har møtt en prest. Det har han, og legger i tillegg til at han har møtt en biskop som han hadde «gitt litt pes» for at «de var svake på sin lære for at de begynte å vie homoseksuelle i kirken».

Dette setter sinne i kok hos Jørgensen som spør om Nerdrum er imot homofilt ekteskap.

– Nei, men jeg er imot homofilt kristelig ekteskap – fordi da betyr ikke den kristne lære lenger. Det er ikke noe vits å ha kirker hvis man slakker opp, svarer kunstneren.

– Dumskap

Jørgensen tror ikke sine egne ører, og tar opp diskusjonen. Hun spør om mennesker ikke skal lære av sine feil, og ikke utvikle seg bare «fordi en bok sier det». Nerdrum mener at kirken er fanatisk per definisjon, og at det derfor ikke handler om utvikling, og at det heller ikke noe man kan gå vekk fra.

– Det er dumskap! Det er uvitenhet, sier Jørgensen.

Nettavisen har vært i kontakt med Nerdrum, som referer til det som ble sagt under diskusjonen med Anniken Jørgensen.

Han understreker imidlertid at han personlig ikke har noe mot at homofile gifter seg, men forstår ikke hvorfor de må gjøre det i kirken som han mener i utgangspunktet er et «homofiendtlig miljø».

– La oss si det fantes et miljø som var heterofiendtlig. Jeg ville ikke hatt noen interesse av å gifte meg der, så jeg kan ikke forstå hvorfor de homofile er så opptatt av å gifte seg i kirken, det er jo et homofiendtlig miljø. Og det er ok, fordi det er et frivillig sted å være, sier Nerdrum i episoden.

Fortsatt venner

Jørgensen legger ikke skjul på at hun blir svært provosert av å høre på Nerdrum sine uttalelser. Til tross for en heftig diskusjon er de to imidlertid venner i dag.

Til Nettavisen forteller Jørgensen at hun ikke lot diskusjonen stoppe henne fra å bli bedre kjent med Nerdrum. Hun så heller på det som en utfordring til å lære han at han tar feil.

– Jeg lot ikke diskusjonen stoppe meg i å bli mer kjent med Øde, man skal ikke sky folk unna bare fordi de er uenig med deg. Da er det bedre å prøve å finne ut av det sammen, skriver Jørgensen i en e-post til Nettavisen.

På spørsmål fra Nettavisen om Nerdrum forstår at Jørgensen reagerte som hun gjorde, svarer Nerdrum at han ikke husker situasjonen så godt. Han synes imidlertid at det er fint at man kan diskutere uten å bli uvenner, og mener det er en «vanlig klisje» å mene at det er bra folk er forskjellige, men i motsetning til folk flest, så mener han det.

– Jeg syntes det er fint at Anniken fikk sagt sin mening og at jeg fikk sagt min. Det er flott at vi mennesker har forskjellige meninger og kan diskutere de, sier han og legger til at de to heller ble enige om å være uenige istedenfor å bli uvenner.

