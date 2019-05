Anniken Jørgensen: - Derfor ble jeg lagt inn på sykehus

Blogger Anniken «Annijor» Jørgensen måtte trekke seg fra «Farmen Kjendis». Nå forklarer hun hvorfor.

Da TV 2 annonserte hvilke kjendiser som er med på «Farmen Kjendis 2020» i slutten av mai, var det ett navn som manglet.

Anniken Jørgensen var opprinnelig med til Gjedtjernet gård i Grue kommune, men natt til onsdag 22. mai ble hun lagt inn på Lovisenberg sykehus. Det opplyste TV 2s pressetalsmann Alex Iversen.

Nå forteller Jørgensen hvorfor hun havnet på sykehus.

– Jeg ble behandlet for hjernehinnebetennelse på sykehuset i Kongsvinger. Alle symptomer tydet på dette og de ønsket å være føre var, sier Jørgensen til Se og Hør.

Det var altså en mistanke om hjernehinnebetennelse som var årsaken til innleggelsen. Dagen etter ble hun overført til Lovisenberg sykehus i Oslo.

Prøvene der viste at det ikke var hjernehinnebetennelse, som er en potensielt farlig sykdom, men et virus som herjet i kroppen.

– Jeg skulle gjerne sluppet den spinalpunksjonen og håper virkelig at jeg aldri må gjøre det igjen i mitt liv. Nå er jeg rett og slett bare veldig sliten og det var utrolig trist å måtte droppe «Farmen». Det var bittert, forteller Jørgensen til ukebladet.

Det er ikke lenge siden sist Jørgensen måtte en tur på sykehus. Etter en ferietur til Zanzibar i februar havnet hun på sykehuset da hun kom hjem. Hun opplyste følgerne på Instagram at hun begynte å kaste opp flere timer i strekk, og hadde store smerter.

FARMEN KJENDIS: Her er deltagerne i «Farmen Kjendis 2020». Anniken Jørgensen måtte trekke seg i siste liten. Programmet skal ledes av Tiril Sjåstad Christiansen (24), tidligere landslagsutøver i Freestyle og vinner av «Farmen Kjendis 2019». Foto: TV 2

Deltagerne i «Farmen Kjendis 2020»

Gauta Grøtta Grav gir seg som mangeårig programleder for «Farmen», og inn hopper Tiril Sjåstad Christiansen (24). Hun er tidligere landslagsutøver i Freestyle og ikke minst vinner av «Farmen Kjendis 2019».

– Jeg har store forventninger og gleder meg veldig mye. Det er noe helt nytt. Jeg har kun vært programleder én gang før, og det var live, men jeg er glad i nye utfordringer. Dette passer meg bra, sier Sjåstad Christiansen i en kommentar.

Hun håper kjendisene på gården kommer til å lage litt liv.

– Deltakerne er helt rå, det er så mye bra mennesker. Jeg tror alle er gode på sine måter og kommer til å lage mye liv og røre, sier hun.