Ansatte avslører: - Det er mye sex mellom kolleger på cruiseskip

Nåværende og tidligere cruiseskip-ansatte forteller om en hookup-kultur som kan sammenlignes med det man finner mellom studenter.

LOS ANGELES (Nettavisen): En del av å jobbe på et cruiseskip innebærer at man lever tett på de andre ansatte i en lang tidsperiode. Det fører til en uvanlig mengde sex mellom kolleger, skriver Business Insider.

Nettstedet har snakket med flere nåværende og tidligere cruiseskip-ansatte, og de beskriver en hookup-kultur som er lik, og til og med overstiger, den man finner mellom studenter på høyskoler.

- Det er mye sex mellom kolleger på cruiseskip, sier en tidligere casinosjef for Holland America Line til Business Insider.

I likhet med et amerikanske college, der studenter ofte bor i hybelbygg, bor også ansatte på cruiseskip tett på hverandre under oppdrag. Sammen med hyppig alkoholinntak, bidrar det til den store mengden sex mellom kolleger.

Brian David Bruns, som tidligere jobbet som kelner på Carnival Cruise Line, forteller at sex mellom ansatte er så vanlig at en kollega ble genuint overrasket da Bruns ikke hadde hatt sex den første natta han jobbet på skipet.

Andre ansatte forteller at romantiske forhold utvikler seg fortere om bord på skip fordi man bor og jobber så tett.

- En måned på et skip er kanskje som to år på land, fordi man tilbringer så mye tid sammen med disse menneskene, sier Taylor Sokol, som tidligere var cruisedirektør for Holland America.

Sex-kulturen har også ført til negative opplevelser for noen. Business Insider har snakket med kvinnelige ansatte som forteller om upassende kommentarer og uønskede tilnærmelser. Flere av dem som nettstedet har snakket med ønsket å være anonyme i frykt for represalier fra nåværende eller tidligere arbeidsgivere.

Royal Caribbean svarte ikke da Business Insider spurte om en kommentar.

Selv om sex mellom ikke er uvanlig, er det strengt forbudt for de ansatte å ha et seksuell relasjon med en passasjer. En ansatt får mest sannsynlig sparken hvis det blir oppdaget at vedkommende har sex med en passasjer.

- Vi har ikke lov til å ha noen form for intim kontakt med en gjest. Da blir vi sagt opp, forteller Aida Carvahlo, en tidligere HR-leder for MSC Cruises, Viking Cruises og Holland America Line, til Business Insider.