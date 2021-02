Ante sabotasje inne på gården. Virkeligheten var en helt annen

– Jeg prøvde å si det til dem flere ganger, sier Thomas Felberg til Nettavisen.

Etter å ha stått hele natten og bakt skoleboller i bakstehuset inne på «Farmen kjendis»-gården, fikk Kine Olsen (27) og Anniken Jørgensen (25) seg en overraskelse da de i tirsdagens episode så hva som møtte dem morgenen etter flere timers arbeid.

Den hvite kokosen de hadde raspet og lagt til tørk kvelden før hadde blitt rosa, noe verken Jørgensen eller Olsen skjønte så mye av. De kunne ikke fatte og begripe hvordan kokosen kunne fått den fargen, da de visste at ingen av dem hadde gjort noe feil med oppskriften.

Overbevist om sabotasje

Jentene trakk dermed konklusjonen om at noen måtte ha forsøkt å sabotere skolebollene, som er en viktig del av denne ukens ukesoppdrag.

De forsøkte dermed å finne ut av hvordan den rosa fargen kan ha havnet opp i bollen med kokos. Samme dag ble det malt et skilt til sirkuset de holdt på å sette opp, og de to deltakerne kom frem til at det hadde havnet maling oppi bollen med kokos.

Jørgensen og Olsen henter inn storbonden Sølje Bergman (45) for å vise henne det de hevdet var en sabotasje av oppdraget, men heller ikke Bergman skjønte så mye av hva som kunne ha skjedd annet enn at det skal ha vært maling som forårsaket misfargingen.

Selv om den rosa fargen på kokosen viste seg å ikke være til noen stor trussel for bolleprosjektet likevel, synes de alle at det var svært frekt gjort å forsøke å sabotere oppdraget.

Tok feil

Jentene kom imidlertid aldri til bunns i hva som egentlig skal ha skjedd med kokosen. Kine Olsen forteller at det var flere som hadde ulike teorier, men mener i dag at det umulig kan ha foregått en sabotasje.

– Jeg har faktisk vært veldig spent på å se det klippet. Der og da føltes det ut som at den kokosen betydde alt i verden. På det tidspunktet hadde vi levd isolert inne på den gården, og ting som i utgangspunktet er en liten bagatell oppleves som veldig alvorlig der inne. I ettertid har jeg vel skjønt at det aldri har vært et forsøk på å sabotere de bollene, sier Olsen og fortsetter:

– Hvis man har som mål å sabotere så velger man vel litt mer sikker måte å sabotere på? Som å spise bollene for eksempel, eller sørge for at noen andre deler av ukesoppdraget går i vasken, sier Olsen til Nettavisen og ler.

Olsen er heller overbevist om at det har vært noen litt uheldige, sultne hender oppi bollene.

– Det har heller ikke vært noen som har innrømmet noe, men både Espen, Thomas og Öde er alle tre kapable til å luske oppi bollen med litt maling på hendene, sier hun spøkefullt.

Forsøkte å si fra

Thomas Felberg (49) hevder på sin side at han aldri var oppi kokosbollen med sultne malehender. Han har imidlertid en helt annen teori på hva som kan ha skjedd.

– Jeg prøvde å si flere ganger at misfargingen på kokosen skyldtes romtemperaturen. Ligger kokos i romtemperatur og tørker, blir den rød. Det er en grunn til at kokos selges frossent, men det var ingen som hørte på meg, sier Felberg til Nettavisen.

Han forstår derimot godt at jentene begynte å spekulere på om det kunne ha foregått en sabotasje der inne.

– Man blir jo helt hjernevasket av å være med på et slikt program. Man er ikke seg selv inne på gården etter å ha levd uten tidsperspektiv eller påvirkning utenfor over så lang tid. I tillegg er man sulten og veldig sliten, sier Felberg.

Hva som egentlig skal ha skjedd med kokosen er det imidlertid ingen som vet for sikkert. Ifølge Felberg skal derimot Olsen og Jørgensen googlet påstanden hans om at det var romtemperaturen som gjorde risen rosa, og skal ha fått verifisert det.

