Åpenhjertig etter «Skal vi danse»-debuten: - Kollapset helt

Thomas Alsgaard følte han vant over frykten etter debuten i «Skal vi danse» lørdag kveld.

- Det var ganske gøy. Jeg hadde det helt oppi halsen, men det klarte ikke å ta helt overhånd så jeg hadde litt kontroll og hadde det litt gøy, sier Thomas Alsgaard (48) til Nettavisen etter at sin debut-runde på «Skal vi danse»-parketten lørdag kveld.

Alsgaard har gjennom oppveksten slitt med sosial angst, noe som også har preget ham gjennom store deler av karrieren. Det avslørte han til Nettavisen i mars i fjor.

Les også: Thomas Alsgaard utfordrer psyken på TV 2: - Jeg er livredd

Da det ble kjent at den tidligere langrennsløperen hadde takket ja til å være med i årets sesong av «Skal vi danse», kunne Alsgaard fortelle til Nettavisen at han takket ja til deltakelsen for å utfordre psyken og frykten.

- Jeg er livredd, fortalte han, blant annet.

Kollapset dagen før premieren

På parketten lørdag kveld så det imidlertid ikke ut til at Alsgaard i det hele tatt var preget av frykten.

- De andre deltakerne som har sett meg på treninger og på prøvene har sett det ganske tydelig. På prøvene i går kollapset jeg helt. Da tok det helt overhånd. Men i dag klarte jeg å opprettholde litt kontroll, sier han til Nettavisen etter «Skal vi danse»-premieren.

Se intervjuet med Alsgaard øverst i saken!

DEBUT: Thomas Alsgaard overvant frykten på parketten under årets aller første «Skal vi danse»-sending. Det håper han at han fortsetter å klare. Foto: Espen Solli (TV 2)

Nøyaktig hva som skjer når Alsgaard mister kontrollen er han ikke helt sikker på selv.

- Jeg vet ikke. Det bare kommer. I går følte jeg at jeg hadde kontroll, men så bare raser det sammen. Da blir jeg helt stiv og alt bare blir sort, forteller han.

Les også: Rørte salen til tårer med historisk TV-øyeblikk: - Du rullet inn i hjertet mitt

Vil overvinne frykten

Ifølge Alsgaard klarte han tidligere å holde frykten i sjakk ved bestemte øvelser. Når det kommet til situasjoner utenfor skisporten som han er vandt med, blir det hele en utfordring.

- Av erfaring så handler det om å bygge opp rett stemningsnivå inn mot en konkurranse på ski der jeg vet hva jeg skal gjøre. Da handler det på en måte om å skape nok stemning. Men nå er det helt motsatt. Her kommer det overveldende nervøsitet som overskygger alt, forteller han.

- Jeg har ikke noen løsning på det, men det er jo derfor jeg er med. For å se om jeg klarer å mestre det på et vis.

Les også: Slik takler «Skal vi danse»-kjærestene sjalusien: – Har jo hørt litt rykter

Ifølge Alsgaard handler ikke «Skal vi danse»-deltakelsen om poengsum for hans del. Så lenge han har klart å mestre frykten sin, er han fornøyd.

- Det å kunne være med på sånne her ting, gå ut på slike arenaer og kunne mestre det. Det gir mer livskvalitet, sier han.