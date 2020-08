Åpenhjertig Märtha Louise: - Jeg har en tendens til å havne i et hull av fortvilelse

Prinsesse Märtha Louise skriver at hun føler seg som et offer.

Saken oppdateres!

At det har vært et tøft år for prinsesse Märtha Louise, er det ingen tvil om.

Ikke bare har hun stått i hardt vært omkring hennes kjæreste, den selverklærte sjaman Durek Verrett, men også i jul i fjor opplevde hun en krise i livet da hennes tidligere ektemann og far til hennes tre barn, Ari Behn, gikk bort 1. juledag.

På Instagram mandag deler hun for første gang noen ord om hvordan det egentlig står til med prinsessen.

Det er Dagbladet som først omtaler saken.

«Noen dager er bedre enn andre - og jeg må innrømme at jeg har hatt noen veldig dårlige dager i det siste. Av og til føles alt bare for mye og overveldende, og jeg har en tendens til å havne i et hull av fortvilelse, selvmedlidenhet og jeg føler meg som et offer på alle området i livet», skriver hun til bildet, og fortsetter:

«Ingen energi - bokstavelig talt - depresjon som kryper inn (min stakkars kjæreste som må holde ut alle følelsene mine i denne berg-og-dal-banen...) Selv med mange mennesker som støtter meg og er der for meg, så klarer jeg ikke å riste av meg det mørke hullet».