Åpne dører

Jeg har hatt gleden av å støte på den tyske trommeslageren Christian Lillinger i bandene Amok Amor og KUU! tidligere. Det gjorde ikke forventningene lavere før møtet med hans soloprosjekt «Open Form for Society».

Christian Lillinger omgir seg med masse toppfolk fra den europeiske avantgarden.

"Open Form for Society" er et uhyre ambisiøst prosjekt som har vokst frem i løpet av et par år. Lillinger er komponisten bak verket som har henta inspirasjon fra såkalt ny musikk, avantgarde-jazz, hip hop og musique concrète. De som konkluderer med at det musikalske resultatet må bli noe helt spesielt har faktisk helt rett.

I dette elektro-akustiske ensemblet finner vi musikere Tyskland, Hellas, Slovenia, Østerrike, Storbritannia og Sverige. De vi kjenner best her hjemme er pianisten Kaja Draksler og bassisten Petter Eldh - begge på plass i Molde i sommer, førstnevnte med egen oktett og Eldh i to konstellasjoner sammen med Gard Nilssen.

Tre tangentister, to perkusjonister, cello pluss Lillinger på trommer har ført til et lydlandskap ganske langt bortenfor det de fleste av oss har vært i nærheten av tidligere. Det er spennende, det er annerledes, det er utfordrende og det forteller oss at det miljøet Lillinger kommer fra i Berlin er akkurat den smeltedigelen vi stadig hører om som er med på å viske ut grenser vi overhodet ikke har behov for mellom ny musikk, fri improvisasjon, støy, jazz og popkultur.

Christian Lillinger forteller oss tydeligere enn noen gang at han er ei stemme vi bør gi mye oppmerksomhet i åra som kommer.

