Åpner opp om familiebruddet: - Det var en tøff beskjed å få

De siste månedene har vært spesielle for familien Northug.

Tidligere i sommer ble det kjent at foreldrene til den tidligere skistjernen Petter Northug (33), May (52) og John (61) Northug, skulle skilles.

- I en livskrise nytter det ikke å synes synd på seg selv og dyrke sorgen. Livet går videre. Min førsteprioritert er å være der for gutta mine, fortalte John Northug til Se og Hør den gang.

Overfor bladet i dag innrømmer Petter at tiden etter skilsmissen har vært spesiell, og at erfaringen fra toppidretten er blitt redningen.

- Det var en tøff beskjed å få, men vi har som alltid klart å holde sammen i familien. Erfaringene fra toppidretten har vært til stor hjelp. Der lærte vi oss alle sammen å nullstille oss og holde fokus på det som er viktig, sier han til Se og Hør.

Ifølge ham er familiebåndet like sterkt som før.

- Jeg har god kontakt med både mamma og pappa, og jeg er like glad i dem begge to, sier han.

Liten tid til hverandre

Etter over 37 år som ektefeller kom skilsmissenyheten som et sjokk på mange. I tillegg til Petter har May og John Northug de to sønnene Tomas (29) og Even (23) - alle aktive innen idrett.

2011: Anette Bøe flankert mellom Petter Northugs foreldre, mor May (t.v.) og far John Northug samt Trond Einar Elden på tribunen under 30 km. fellestart for kvinner i ski-VM i 2011. Foto: Erik Johansen (NTB Scanpix)

I det større intervjue med Se og Hør i sommer, der May imidlertid ikke valgte å uttale seg, pekte faren på at sønnenes toppidrettskarriere, med mange døgn på reisefot og hardt arbeid, har slitt på forholdet over tid.

- Man må jobbe seg gjennom det, og tåle å kjenne på de vonde følelsene. Jeg er sikker på at jeg kommer meg videre, og føler jeg er kommet et godt stykke på vei, sa han den gang.

Blant annet har faren jobbet som Petter Northugs manager i flere perioder.

- Å være manager, kan av og til være en litt ensom jobb, erkjente pappa Northug til Nettavisen i 2011.

Begge foreldrene har stått ved Petters side, enten det har dreid seg om den mye omtalte fyllekjøringen eller når resultatene sviktet og Petter Northug til slutt valgte å legge opp som toppidrettsutøver.

På TV igjen

Til tross for at Petter Northug ikke har vært å se i skiløypa det siste året, har han likevel ikke skydd rampelyset.

Nå for tiden er han aktuell med TV 2-programmet «Landslaget» der han får et gjensyn med sine tidligere konkurrenter i skisporet. Helt spesielt ble møte med hans største konkurrent gjennom karrieren, Calle Halfvarsson (30).

Både i og utenfor skisporet har de fyrt av mot hverandre, og de krasse kommentarene har stadig skapt mediestorm.

I sommer, da Northug dukket opp på kjendiskampen på Norway Cup, kunne han fortelle at det var første gang han møtte Halfvarsson over en middag.

- Vi har aldri pratet med hverandre utenfor skiløypen før, og det måtte vi jo gjøre her, så det blir noen artige scener, fortalte Northug til Nettavisen.