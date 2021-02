Åpner seg i podkast: - Er perioder jeg ikke kan tenke på uten å kaste opp

Kronprinsessen åpner seg opp om den første tiden sammen med landets kronprins.

I august er det akkurat 20 år siden den gang Mette-Marit Tjessem Høiby ga sin utkårede kronprins Håkon sitt ja i Oslo domkirke.

Siden den gang har det norske folk trykket kronprinsessen til sitt hjerte, men da forholdet mellom kronprinsen og alenemoren fra Kristiansand ble kjent, var det mange som hadde en mening om forholdet.

- Må kaste opp

I podkasten «The Kåss Furuseth» med søstrene Ramona og Else Kåss Furuseth, åpner kronprinsessen seg om at hun kjente på mye press, skriver P3.no.

- Det er noen perioder i livet, kanskje spesielt den første fasen til meg og Håkon, som jeg enda ikke greier å tenke på uten å måtte kaste opp. For det var så beintøft. Det var et enormt press, og jeg kom dit uten noen som helst erfaring med det, sier hun i podkasten, skriver P3.no.

Heller ikke TV-program der man ser klipp fra den helt første tiden paret hadde sammen, orker hun å se på, forteller hun i podkasten. Hun forteller at alt presset gjorde at hun skammet seg mye i perioden.

- Det er en forferdelig følelse. Jeg har egentlig lovet meg selv at etter den perioden skulle jeg aldri føle på skam igjen. Det er ingenting som skal få meg til å føle meg som om jeg ikke er god nok på et eller annet vis, sier kronprinsessen.

- Masse opprør

Dette er ikke første gangen kronprinsessen har fortalt om tiden både før og etter at hun ble Norges kronprinsesse. I 2019 ga hun ut boken «Hjemlandet og andre fortellinger», som er en novelle- og essaysamling der en rekke forfattere bidrar. I forordet til boken forteller kronprinsessen selv om både ungdomsopprør og prinsesse-rollen.

– Jeg har jo masse opprør i meg ennå. Jeg utøver ikke rollen min på den måten som mange forventer at jeg skal. Snarere tvert imot, tror jeg. Jo, de første ti årene prøvde jeg å være sånn som jeg trodde en kronprinsesse skulle være. Men nå er jeg ikke så opptatt av det lenger. Det er viktig å leve et liv jeg kan stå for og kan være meg selv i. Og det tror jeg litteraturen har hjulpet meg til, forteller kronprinsesse Mette-Marit i forordet.

I boken forteller kronprinsessen også at hun barberte av seg alt håret sitt da hun gikk i 3. klasse på gymnaset, som del av et ungdomsopprør.

– Mitt opprør var basert på at jeg tok mye ansvar tidlig. Det førte til at jeg veldig tidlig fikk en følelse av at jeg kunne stoppe verden, at jeg kunne få verden til å stå stille. Så reiste jeg til Australia for å komme bort, forteller hun blant annet.

